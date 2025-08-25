    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    ROUNDUP 2/Nach Havarie

    Kreuzfahrtschiff kommt in Neapel an

    NEAPEL (dpa-AFX) - Nach einer Havarie vor der italienischen Insel Ponza ist das Kreuzfahrtschiff "MSC World Europa" im Hafen von Neapel eingelaufen. An Bord sind 8.585 Menschen - darunter knapp 6.500 Passagiere und über 2.000 Crewmitglieder - gewesen.

    Das unter maltesischer Flagge fahrende Schiff war von Genua nach Neapel unterwegs, als es gegen 7.25 Uhr rund acht Seemeilen südwestlich von der Insel im Tyrrhenischen Meer ein Problem am elektrischen Antrieb meldete. Die italienische Küstenwache erklärte, die Lage an Bord sei stabil gewesen, Wetter und Seegang günstig.

    Der Reederei MSC Cruises zufolge habe es keine Sicherheitsrisiken gegeben, alle Dienstleistungen an Bord seien verfügbar gewesen. Nach dem Ausfall habe das Schiff mit teilweise wiederhergestelltem Antrieb selbstständig den Zielhafen Neapel erreicht. Patrouillenboote und ein Hubschrauber begleiteten es dorthin. In der süditalienischen Stadt laufen nun technische Überprüfungen. Ob die Weiterfahrt am Dienstag nach Messina erfolgen kann, soll sich nach der Inspektion entscheiden./scr/DP/he





    dpa-AFX
