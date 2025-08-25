MCF Energy meldet Aufstockung des Finanzierungsvolumens auf 1,2 Millionen $

Vancouver, British Columbia – 25. August 2025 / IRW-Press / MCF Energy Ltd. (TSX.V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Volumen der zuvor angekündigten Finanzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Finanzierung“) von 500.000 $ auf 1.200.000 $ aufgestockt hat. Im Rahmen der Finanzierung werden 24.000.000 Einheiten (die „Einheiten“) zum Preis von 0,05 $ pro Einheit ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“), wobei jeder Warrant den jeweiligen Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,06 $ berechtigt und während eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden kann. Weitere Einzelheiten bezüglich der Finanzierung sind in der Pressemeldung des Unternehmens vom 22. August 2025 enthalten.

Der Abschluss der Platzierung erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange. Alle in Verbindung mit der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung als Working Capital bzw. für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

SÄMTLICHE HIER ERWÄHNTEN WERTPAPIERE WERDEN NICHT NACH DEM UNITED STATES SECURITIES ACT VON 1933 (DAS „GESETZ VON 1933“) REGISTRIERT UND EIN ANGEBOT BZW. EIN VERKAUF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BZW. AN US-BÜRGER DARF NICHT OHNE REGISTRIERUNG BZW. OHNE EINE ENTSPRECHENDE AUSNAHMEGENEHMIGUNG VON DEN REGISTRIERUNGSBESTIMMUNGEN GEMÄSS DEM GESETZ VON 1933 ERFOLGEN.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in Rechtssystemen dar, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über MCF Energy

MCF Energy wurde im Jahr 2022 von Führungskräften der Energiebranche gegründet, um die Energiesicherheit Europas durch verantwortungsvolle Explorationen und Erschließungen von Erdgasressourcen in der Region zu stärken. Das Unternehmen hat sich Beteiligungen an mehreren bedeutsamen Erdgasexplorationsprojekten in Österreich und Deutschland gesichert; weitere Konzessionsanträge sind ausstehend. MCF Energy prüft außerdem weitere Möglichkeiten in ganz Europa. Die Führungskräfte des Unternehmens verfügen über eine langjährige Erfahrung im europäischen Energiesektor und arbeiten an der Entwicklung einer saubereren, billigeren und sichereren Erdgasindustrie als Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. MCF Energy ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX.V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mcfenergy.com.