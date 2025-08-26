Wirtschaft
Trump warnt vor Sondersteuern und Gesetzen für US-Tech-Konzerne
Foto: Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump warnt andere Länder vor Sondersteuern und speziellen Gesetzen für US-Tech-Konzerne, wie sie unter anderem in Deutschland und der EU ein Dauerthema sind. "Als Präsident der Vereinigten Staaten werde ich mich Ländern entgegenstellen, die unsere großartigen amerikanischen Technologieunternehmen angreifen", schrieb Trump am Montagabend (Ortszeit) auf seiner eigenen Kurznachrichtenplattform "Truth Social".
"Digitalsteuern, Gesetze zu digitalen Diensten und Vorschriften für digitale Märkte zielen alle darauf ab, amerikanische Technologie zu schädigen oder zu diskriminieren. Sie lassen außerdem, empörenderweise, Chinas größte Technologieunternehmen völlig durchgehen." Das müsse aufhören, und zwar sofort.
Er weise zudem alle Länder mit Digitalsteuern oder speziellen Vorschriften darauf hin, dass er als Präsident der Vereinigten Staaten "erhebliche zusätzliche Zölle auf die Exporte dieser Länder in die USA erheben und Exportbeschränkungen für unsere hochgeschützte Technologie und Chips einführen werde, wenn diese diskriminierenden Maßnahmen nicht eingestellt werden". Die USA und US-amerikanische Technologieunternehmen seien "weder das Sparschwein noch der Fußabtreter der Welt".
Der US-Präsident schloss seinen Beitrag mit den Worten: "Zeigen Sie Amerika und unseren großartigen Technologieunternehmen Respekt, oder bedenken Sie die Konsequenzen".
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Trump Media Technology - A3CYXD - US25400Q1058
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Trump Media Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Lightfoot2022 schrieb 01.11.24, 12:27
Who bought this floating garbage in the $40s? :look:mitdiskutieren »
Growth2012 schrieb 31.10.24, 17:31
The oscillating of shares between highs and lows will likely continue as the election nears. One current investor warned that if Trump loses the election next week, shares of DJT could plunge to $0.mitdiskutieren »
https://finance.yahoo.com/news/djt-stock-extends-double-digi…
Heisse Kiste mit Onkel Donnie (Nur sechs mal Bankrott gewesen ..."bisher" 📉 ...tick tock, tick tock)
Heisse Kiste mit Onkel Donnie (Nur sechs mal Bankrott gewesen ..."bisher" 📉 ...tick tock, tick tock)
europameister schrieb 31.10.24, 10:39
Ich überlege, kurz vor der Wahl noch einzusteigen. Gewinnt Trump, geht die Aktie durch die Decke. Gewinnt Harris, wird die Aktie abschmieren, aber dann freue ich mich über das Wahlergebnis. Sozusagen win-winmitdiskutieren »
