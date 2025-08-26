    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Lausitzer Rundschau' zu Commerzbank

    Für Sie zusammengefasst
    • Italiener drängen auf Übernahme der Commerzbank.
    • Bunds Aktien-Verkauf öffnete Tür für Unicredit.
    • Stärkere italienische Bank könnte europäisch sinnvoll sein.

    COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Commerzbank:

    "Nun stehen die Italiener vor der Tür. Der Bund hatte im Bemühen, etwas vom Geld zurückzuerhalten, mit einem ungeschickten Aktien-Verkauf 2024 Unicredit regelrecht eingeladen, nach der Macht zu greifen. Dass die Commerzbank-Spitze und die Bundesregierung die feindliche Übernahme ablehnen, ist den offensichtlich Italienern egal. Wer die nationale Brille absetzt, könnte sagen: Da sich Europa ja gerade auch wirtschaftlich auf sich selbst besinnen möchte, ist eine erstarkte Großbank aus Italien sogar sinnvoll. Zudem gilt: Dass Privatbanken hierzulande eine geringere Rolle spielen als anderswo, hat einen Grund: Es gibt viele regional verankerte genossenschaftliche Institute und Sparkassen. Bürger und Unternehmen werden auch nach einer Commerzbank-Übernahme Konten und Kredite bekommen. Aber vielleicht woanders als zuvor."/yyzz/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Lausitzer Rundschau' zu Commerzbank "Lausitzer Rundschau" zu Commerzbank: "Nun stehen die Italiener vor der Tür. Der Bund hatte im Bemühen, etwas vom Geld zurückzuerhalten, mit einem ungeschickten Aktien-Verkauf 2024 Unicredit regelrecht eingeladen, nach der Macht zu greifen. Dass …