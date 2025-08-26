    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Wehrpflicht-Debatte

    Für Sie zusammengefasst
    • Wehrpflicht für 80.000 Soldaten schwer umsetzbar.
    • Eingriff in Freiheitsrechte erfordert strenge Bedingungen.
    • Sorgfältige Abwägung und rechtliche Präzision nötig.

    LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Wehrpflicht-Debatte:

    "Es ist tatsächlich unwahrscheinlich, 80.000 Soldaten für einen freiwilligen Militärdienst werben zu können. Doch muss klar sein: Wer Menschen verpflichten will, für Monate ihr Leben umzustellen, berufliche und private Pläne zurückzustellen und notfalls sogar ihr Leben in Gefahr zu bringen, greift tief in Freiheitsrechte ein. Das Grundgesetz erlaubt das aus gutem Grund nur unter streng definierten Bedingungen, und die Rechtsprechung fordert, dass die Wehrpflicht immer vom Gebot der Verhältnismäßigkeit und Wehrgerechtigkeit begleitet sein muss. Regierung und Parlament schulden besonders jenen, die davon betroffen wären, eine sorgfältige Abwägung: Ein neuer Wehrdienst verlangt rechtliche Präzision und gesellschaftlichen Rückhalt. Bevor es dazu kommt, müssen alle anderen Möglichkeiten, die Bundeswehr besser aufzustellen, ausgeschöpft sein."/yyzz/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
