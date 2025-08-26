Baywa vor turbulenter Hauptversammlung

Abgesehen von schlechten Geschäften waren dafür auch hohe Abschreibungen auf Buchwerte in der Bilanz verantwortlich. Der erst im Frühjahr 2023 angetretene Vorstandschef Marcus Pöllinger und der langjährige Finanzvorstand Andreas Helber hatten das Unternehmen schon Monate vor Veröffentlichung der Bilanz verlassen - beziehungsweise verlassen müssen./cho/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BayWa Aktie

Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 10,11 auf Lang & Schwarz (25. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BayWa Aktie um -4,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,08 %.

Die Marktkapitalisierung von BayWa bezifferte sich zuletzt auf 362,39 Mio..

BayWa zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von +18,75 %/+58,34 % bedeutet.