Baywa vor turbulenter Hauptversammlung
- Turbulente Hauptversammlung bei Baywa erwartet.
- Milliardenverlust von 1,6 Milliarden Euro im Jahr.
- Vorstand und Aufsichtsrat stehen unter massivem Druck.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Vorstand und Aufsichtsrat der Baywa steht heute eine turbulente Hauptversammlung bevor: Nach einem Milliardenverlust im vergangenen Jahr und dem Austausch von Vorstandschef und Finanzvorstand werden voraussichtlich etliche Aktionäre ihrem Ärger Luft machen. Auf Fragen und Kritik einstellen müssen sich auch Aufsichtsräte, die über Jahre die am Ende gescheiterte internationale Expansion des Münchner Mischkonzerns mittrugen. Zu den langjährigen Unternehmensaufsehern zählen unter anderem Bauernpräsident Joachim Rukwied und die CSU-Politikerin Monika Hohlmeier.
Hauptgeschäftsfeld der Baywa ist der Agrarhandel - unter den Aktionären des aus der Genossenschaftsbewegung hervorgegangenen Unternehmens sind viele Landwirte. Die Baywa war im Sommer 2024 in finanzielle Schieflage geraten, eine drohende Zahlungsunfähigkeit wurde durch Finanzspritzen der beiden Hauptaktionäre und der kreditgebenden Banken abgewendet. Schlussendlich meldete die 1923 gegründete Baywa für das vergangene Jahr 1,6 Milliarden Euro Verlust.
Abgesehen von schlechten Geschäften waren dafür auch hohe Abschreibungen auf Buchwerte in der Bilanz verantwortlich. Der erst im Frühjahr 2023 angetretene Vorstandschef Marcus Pöllinger und der langjährige Finanzvorstand Andreas Helber hatten das Unternehmen schon Monate vor Veröffentlichung der Bilanz verlassen - beziehungsweise verlassen müssen./cho/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BayWa Aktie
Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 10,11 auf Lang & Schwarz (25. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BayWa Aktie um -4,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,08 %.
Die Marktkapitalisierung von BayWa bezifferte sich zuletzt auf 362,39 Mio..
BayWa zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von +18,75 %/+58,34 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BayWa - 519406 - DE0005194062
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BayWa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Man hofft einen baldigen Bauboom im Lande von dem die BayWa bestimmt profitieren könnte. So viel ich weis steht in Moosburg noch ein Bauvorhaben der BayWa aus. Sie hofft auf ein OK für einen Standortwechsel innerhalb der Stadt. Es liegt an der Führungsspitze der Firma in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen für das Bauvorhaben jetzt das Ganze in die richtige Richtung zu lenken. Ich persönlich wünsche der BayWa viel Unterstützung und Erfolg.
Der Private-Equity-Aktionär von Baywa r.e. scheint ebenfalls recht zwielichtig zu sein. Siehe Link unten.