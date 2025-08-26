    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    Termine am 26. August 2025

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 26. August 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Dermapharm Holding, Halbjahreszahlen (detailliert) 09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen
    10:00 DEU: Baywa, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/25
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 7/25
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/25
    09:00 SVK: Erzeugerpreise 7/25
    10:00 POL: Arbeitslosenquote 7/25
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 6/25
    16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/25
    16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Pk zum aktuellen Stand des Rückbaus des RWE-Kernkraftwerks Emsland (KKE) mit Rundgang über die Anlage, Lingen

    10:00 DEU: Landgericht Frankfurt entscheidet zu Unterlassungsklage Deutsche Umwelthilfe gegen Apple wegen Aussagen zu Co2-neutraler Apple Watch, Frankfurt/M.

    10:30 DEU: DWS Kapitalmarktausblick mit Klaus Kaldemorgen, Frankfurt

    11:00 DEU: Jahres-Wirtschaftspressekonferenz des Verbands der Deutschen Möbelindustrie, Köln °

