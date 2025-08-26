Termine bis 8. September 2025

^ --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 26. August

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 8. September 2025

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Pk zum aktuellen Stand des Rückbaus des RWE-Kernkraftwerks Emsland (KKE) mit Rundgang über die Anlage, Lingen

10:00 DEU: Landgericht Frankfurt entscheidet zu Unterlassungsklage Deutsche Umwelthilfe gegen Apple wegen Aussagen zu Co2-neutraler Apple Watch, Frankfurt/M.

10:30 DEU: DWS Kapitalmarktausblick mit Klaus Kaldemorgen, Frankfurt

11:00 DEU: Jahres-Wirtschaftspressekonferenz des Verbands der Deutschen Möbelindustrie, Köln

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 27. August



TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown, Q2-Zahlen

09:00 DNK: Lego, Halbjahreszahlen

09:30 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference

10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen

10:30 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen, Stuttgart

13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen

22:00 USA: Nvidia, Q2-Zahlen

22:30 USA: Hewlett Packard, Q3-Zahlen



USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Industriegewinne 7/24

08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 7/25

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 9/25

09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 7/25

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 7/25

18:00 RUS: Industrieproduktion 7/25



SONSTIGE TERMINE

14:30 DEU: Einweihung des neuen Artilleriewerks von Rheinmetall, Unterlüß Erwartet werden u.a. der Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil, der Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sowie der NATO-Generalsekretär Mark Rutte.



--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 28. August



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 7/25

07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Delivery Hero, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen

08:00 DEU: Helaba, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen



DEU: Geratherm Q2-Zahlen

DEU: Funkwerk AG Q2-Zahlen

USA: Best Buy, Q2-Zahlen

USA: Dell, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 FIN: Handelsbilanz 6/25 (endgültig)

09:00 CHE: BIP Q2/25

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 7/25

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig)

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q2/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/25



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk zur Automesse IAA Mobility 2025 (9.-14.9.) mit Jürgen Mindel (Geschäftsführer Verband der Automobilindustrie, VDA), Christian Vorländer (Bereichsleiter Mobility-Messe München), Jan Heckmann (Projektleitung VDA), München

11:30 DEU: Eröffnungs-Pk zur Internationalen Funkausstellung IFA (5.-9.9.2025), Berlin

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 29. August



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland BGR: Zentralbank, Zinsentscheid

01:00 KOR: Industrieproduktion 7/25

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/25

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/25

01:50 JPN: Industrieproduktion 7/25 (vorläufig)

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/25

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 7/25

07:00 EST: BIP Q2/25

07:00 FIN: BIP Q2/25

08:00 DEU: Außenhandelspreise 7/25

08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex Q2/25

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 7/25

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 8/25

08:00 SWE: BIP Q2/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/25

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 7/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/25

09:00 CZE: BIP Q2/25 (vorläufig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/25

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/25

10:00 POL: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 8/25 10:00 ITA: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 SVN: Verbraucherpreise 8/25

11:00 BEL: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/25

14:30 USA: Realeinkommen 7/25

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (vorläufig)

15:45 USA: MNI PMI Chicago 8/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Caravan Salon - Messe für Caravaning, Camping und Outdoor-Tourismus, Düsseldorf

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 1. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

CHN: BYD, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q2/25

02:00 KOR: Handelsbilanz 8/25

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25

07:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 7/25

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Abeitslosenquote 7/25

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 7/25

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/25

12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 7/25



SONSTIGE TERMINE

CHN: Ende des Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit In Chinas drittgrößter Stadt empfing Staats- und Parteichef Xi Jinping unter anderem Russland Präsident Wladimir Putin sowie 19 weitere Staats- und Regierungschefs zum Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit.

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 2. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: PVA TePla, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

01:00 KOR: Verbraucherpreise 8/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

08:30 HUN: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

11:00 ITA: Erzeugerpreise 7/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 7/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/25

16:00 USA: Bauinvestitionen 7/25



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Thüringer Wirtschaftskongress «erwicon» zum Thema «Regionalität als Erfolgsfaktor», Erfurt

11:00 DEU: Pk der Dehoga «Wo steht das Gastgewerbe? Was muss sich ändern?», Berlin

BRA: Beginn der Urteilsfindung gegen Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro und Mitangeklagte

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 3. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Halbjahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI) legt Bericht zum zweiten Quartal vor 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Juli 2025

19:00 USA: Under Armour, Hauptversammlung

22:00 USA: Salesforce, Q2-Zahlen

22:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen



USA: Pkw-Absatz 8/25



TERMINE KONJUNKTUR

01:00 KOR: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: S&P Global PMI Dienste 8/25

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 8/25

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 8/25

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P GLOBAL PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/25

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (endgültig) 20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Erster Tag «Handelsblatt»-Bankentagung, Frankfurt/M. U.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Bafin-Präsident Mark Branson, DSGV-Präsident Ulrich Reuter, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, ING-Deutschland-Chef Lars Stoy, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese und Schufa-Chefin Tanja Birkholz

DEU: Pressekonferenz Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) stellt offiziellen Erntebericht 2025, Berlin

DEU: Fachtagung Air Cargo Conference der Air Cargo Community Frankfurt mit umfassendem Vortragsprogramm, Frankfurt

USA: Geplanter Besuch von Polens neuem Staatsoberhaupt Karol Nawrocki im Weißen Haus, Washington

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Broadcom, Q3-Zahlen

USA: Ciena Corporation, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

08:30 CHE: Verbraucherpreise 8/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 8/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/25

11:00 GRC: Arbeitslosenquorte Q2/25

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 7/25

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 8/25

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Zweiter Tag der «Handelsblatt»-Bankentagung, Frankfurt/M. U.a. mit UniCredit-Chefin Marion Höllinger



09:00 DEU: Düsseldorfer Immobilien-Dialog 2025

U.a. mit Prof. Dr. Jens Südekum, persönlicher Beauftragter des Bundesfinanzministers für gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

CAN: Konferenz der Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten der G7 (G7-PPK)

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. SEPTEMBER



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 7/25 (vorläufig)

08:00 NOR: Industriepdoduktion 7/25

08:00 FIN: Handelsbilanz 7/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/25

08:00 ROU: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:30 HUN: Industrieproduktion 7/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 7/25

08:45 FRA: Leistungsbilanz 7/25

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 8/25

09:00 CHE: Fredmwährungsbestand 8/25

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/25

11:00 GRC: BIP Q2/25

11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/25

11:00 EUR: Hautshaltskonsum Q2/25

11:00 EUR: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/25 (endgültig)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/25



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Einweihung des ersten europäischen Supercomputers der Exascale-Klasse namens «Jupiter» in Anwesenheit von Bundeskanzler Friedrich Merz und Hendrik Wüst, NRW-Ministerpräsident, Bundeforschungsministerin Dorothee Bär und NRW-Kulturministerin Ina Brandes (CDU), Jülich Laut Forschungszentrum ist es einer der weltweit führenden Supercomputer für Künstliche Intelligenz

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. SEPTEMBER



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Im- und Exporte 8/25

CHN: Handelsbilanz 8/25

01:50 JPN: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/25

01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25

08:00 DEU: Industrieproduktion 7/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 7/25

08:00 DEU: Im- und Exporte 7/25

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 9/25

12:00 LVA: Verbraucherpreise 8/25

21:00 USA: Konsumentenkredite 7/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Internationale Automesse IAA Mobility - Pressetag, München

--------------------------------------------------------------------------------------- °



