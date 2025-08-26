    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    IG Metall

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Andere Nutzung wäre keine Schließung von VW-Werk in Osnabrück

    Für Sie zusammengefasst
    • IG Metall sieht keine Schließung bei Produktwechsel.
    • Tarifverhandlungen sichern Arbeitsplätze in Osnabrück.
    • Volkswagen muss Perspektive für Beschäftigte bieten.
    IG Metall - Andere Nutzung wäre keine Schließung von VW-Werk in Osnabrück
    Foto: Arne Dedert - DPA

    OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Für die IG Metall wäre es keine Werksschließung, wenn im Volkswagen-Werk Osnabrück nach 2027 nicht mehr Autos, sondern andere Produkte gefertigt würden. "Wenn ein Werk morgen etwas anderes produziert als heute, ist das keine Schließung. Entscheidend ist: Von guter in gute Arbeit ist immer besser als in Arbeitslosigkeit", sagte Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, der Deutschen Presse-Agentur.

    In den Tarifverhandlungen mit Volkswagen im Dezember hatte die Gewerkschaft durchgesetzt, dass weder Werke geschlossen noch betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden. Am Standort in Osnabrück arbeiten rund 2.300 Menschen. Die Produktion der dort gebauten Porsche-Modelle soll 2026 auslaufen, Mitte 2027 dann auch die Fertigung des VW T-Roc Cabrios. Einen Folgeauftrag gibt es bislang nicht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.745,55€
    Basispreis
    1,11
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.536,75€
    Basispreis
    1,13
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Über die weitere Nutzung des Werks wird seit Monaten spekuliert. Rheinmetall-Chef Armin Papperger hatte zuletzt gesagt, Osnabrück sei "im Spiel", sollte der Rüstungskonzern zusätzliche Kapazitäten benötigen. Eine Delegation von Rheinmetall hatte den Standort im Frühjahr besucht. Volkswagen sprach anschließend von einer "ergebnisoffenen Diskussion" ohne konkrete Ableitungen.

    Gröger sagte nichts Konkretes zu einer möglichen Werksnutzung durch Rheinmetall, schloss diese aber auch nicht aus. Er betonte: "Volkswagen steht in der Pflicht, den Beschäftigten in Osnabrück über 2027 hinaus eine verlässliche Perspektive zu geben."/kge/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 1.655 auf Lang & Schwarz (25. August 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +1,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 75,94 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.048,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +5,15 %/+35,97 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    IG Metall Andere Nutzung wäre keine Schließung von VW-Werk in Osnabrück Für die IG Metall wäre es keine Werksschließung, wenn im Volkswagen-Werk Osnabrück nach 2027 nicht mehr Autos, sondern andere Produkte gefertigt würden. "Wenn ein Werk morgen etwas anderes produziert als heute, ist das keine Schließung. …