IG Metall
Andere Nutzung wäre keine Schließung von VW-Werk in Osnabrück
- IG Metall sieht keine Schließung bei Produktwechsel.
- Tarifverhandlungen sichern Arbeitsplätze in Osnabrück.
- Volkswagen muss Perspektive für Beschäftigte bieten.
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Für die IG Metall wäre es keine Werksschließung, wenn im Volkswagen-Werk Osnabrück nach 2027 nicht mehr Autos, sondern andere Produkte gefertigt würden. "Wenn ein Werk morgen etwas anderes produziert als heute, ist das keine Schließung. Entscheidend ist: Von guter in gute Arbeit ist immer besser als in Arbeitslosigkeit", sagte Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, der Deutschen Presse-Agentur.
In den Tarifverhandlungen mit Volkswagen im Dezember hatte die Gewerkschaft durchgesetzt, dass weder Werke geschlossen noch betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden. Am Standort in Osnabrück arbeiten rund 2.300 Menschen. Die Produktion der dort gebauten Porsche-Modelle soll 2026 auslaufen, Mitte 2027 dann auch die Fertigung des VW T-Roc Cabrios. Einen Folgeauftrag gibt es bislang nicht.
Über die weitere Nutzung des Werks wird seit Monaten spekuliert. Rheinmetall-Chef Armin Papperger hatte zuletzt gesagt, Osnabrück sei "im Spiel", sollte der Rüstungskonzern zusätzliche Kapazitäten benötigen. Eine Delegation von Rheinmetall hatte den Standort im Frühjahr besucht. Volkswagen sprach anschließend von einer "ergebnisoffenen Diskussion" ohne konkrete Ableitungen.
Gröger sagte nichts Konkretes zu einer möglichen Werksnutzung durch Rheinmetall, schloss diese aber auch nicht aus. Er betonte: "Volkswagen steht in der Pflicht, den Beschäftigten in Osnabrück über 2027 hinaus eine verlässliche Perspektive zu geben."/kge/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 1.655 auf Lang & Schwarz (25. August 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +1,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 75,94 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.048,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +5,15 %/+35,97 % bedeutet.
Lieber Sebaldo, alle Achtung, du kannst Sarkasmus. Solche Beiträge bringen einfach gar nix, außer, dass du dich jetzt toll fühlst. Wenn du was Substanzielles beizutragen hast, freuen sich alle hier sicherlich über deine Beiträge. Ansonsten einfach mal nix schreiben. Übrigens sind wir hier bei Rheinmetall, da geht es eben um Waffen. Muss man nicht mögen, aber dann ist man halt hier falsch. Deine Kurskalkulation kannst du ja gerne darlegen, bin gespannt darauf.
- „30-fach seit Kriegsbeginn“ stimmt so nicht. Laut IR lag RHM am 25.02.2022 bei ~101 €; das ATH lag bei ~1.944 € (02.06.2025). Das ist ~19-fach; aktuell ~1.600 € also ~16-fach – nicht 30-fach. (https://www.rheinmetall.com/de/unternehmen/historie/aktiengeschichte#anchor-2022)
- „Vor <1 Jahr noch 500 €“ passt nicht: Schon im März 2025 stand RHM teils >1.200 €, später das ATH knapp 1.950 €.
- Fundamental: Auftragsbestand ~63 Mrd. € (30.06.2025); Ausblick 2025: Umsatz +25–30 %, Marge ~15,5 % – Q2 war unter Erwartung, Guidance aber bestätigt.
Langfristig ist die Perspektive durch die letzten Wochen ungebrochen, ich würde sogar sagen man kann sie als noch besser (für Rheinmetall) einschätzen.