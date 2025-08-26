Buffett verrät CNBC seinen Eisenbahn-Plan – US-Eisenbahnaktien auf Tahlfahrt

Die Börse reagierte enttäuscht auf diese Aussagen. Die CSX-Aktie fiel am Montag um rund fünf Prozent auf 32,81 US-Dollar. Union Pacific verlor etwa zwei Prozent und Norfolk Southern mehr als zwei Prozent. Auch Berkshire Hathaway gab leicht nach und sank um weniger als ein Prozent.

Warren Buffett hat Spekulationen über eine neue Milliardenübernahme durch seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway im US-Eisenbahnsektor ausgeräumt. In einem Interview mit CNBC erklärte der Berkshire-Hathaway-Chef am Montag, dass er kein weiteres Bahnunternehmen kaufen wolle. Stattdessen setze er auf Zusammenarbeit, um Effizienzgewinne zu erzielen.

Buffett und sein designierter Nachfolger Greg Abel trafen sich bereits am 3. August in Omaha mit CSX-Chef Joseph Hinrichs. Laut CNBC-Moderatorin Becky Quick fand das Gespräch ohne Berater statt. Buffett habe dabei klargemacht, dass Berkshire kein Übernahmeangebot für CSX plane. Es sei vielmehr sinnvoll, enger zu kooperieren, um ähnliche Vorteile wie bei einem Zusammenschluss zu erzielen.

Bereits am Freitag hatten die beiden Bahnriesen BNSF Railway, eine Tochter von Berkshire Hathaway, und CSX eine Partnerschaft angekündigt. Ziel sei es, neue transkontinentale Verbindungen aufzubauen und Fracht schneller quer durch die Vereinigten Staaten zu transportieren, ohne dass BNSF eine teure Übernahme stemmen muss.

Der Eisenbahnsektor steht seit Wochen im Fokus der Märkte. Union Pacific hatte im Juli eine Übernahme von Norfolk Southern im Volumen von 85 Milliarden US-Dollar angekündigt. Dies weckte Spekulationen, auch Berkshire Hathaway könnte in das Übernahmerennen einsteigen. Die CSX-Aktie legte damals um neun Prozent zu.

2009 kaufte Warren Buffett mit Berkshire Hathaway für 44 Milliarden US-Dollar den US-Eisenbahnriesen Burlington Northern Santa Fe – seine bisher größte Übernahme im Bahnsektor.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



