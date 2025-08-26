TX Group: Halbjahreszahlen 2025 & neues Aktienrückkaufprogramm!
TX Group zeigt 2025 ein facettenreiches Bild: Digitale Erfolge, Herausforderungen für Medienmarken und strategische Weichenstellungen prägen das Halbjahresergebnis.
- TX Group veröffentlicht Halbjahresergebnis 2025 mit einem gemischten Bild: Digitale Plattformen erfolgreich, Medienmarken in einem anspruchsvollen Umfeld.
- Konsolidierter Betriebsertrag im ersten Halbjahr 2025 beträgt 426.6 Mio. CHF, ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (461.0 Mio. CHF).
- TX Group plant ein Aktienrückkaufprogramm über drei Jahre, um bis zu einem mittleren einstelligen Prozentsatz des ausstehenden Aktienkapitals zurückzukaufen.
- JobCloud und SMG Swiss Marketplace Group tragen stabil zum Gruppenergebnis bei, SMG bereitet sich auf einen möglichen Börsengang vor.
- Medienunternehmen Goldbach, Tamedia und 20 Minuten verstärken digitalen Fokus, wobei 20 Minuten die Printausgabe Ende 2025 einstellt.
- TX Group verzeichnete einen Rückgang des Betriebsergebnisses (EBIT adj.) um 31.9% auf 38.5 Mio. CHF im Vergleich zum Vorjahr.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei TX Group ist am 26.08.2025.
0,00 %
+3,93 %
+0,11 %
+8,42 %
+40,64 %
+57,16 %
+269,95 %
+56,88 %
ISIN:CH0011178255WKN:578908
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte