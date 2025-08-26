Arbonia steigert Margen und bestätigt Jahresziele trotz Hürden 2025
Arbonia trotzt den Widrigkeiten und steigert im ersten Halbjahr 2025 sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis, während die Nettoverschuldung drastisch sinkt.
- Arbonia konnte im ersten Halbjahr 2025 trotz schwieriger Marktbedingungen ihre Marktposition behaupten und das operative Ergebnis um 27% im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2024 steigern.
- Der Umsatz stieg um 14.7% auf CHF 307.2 Mio., jedoch verzeichnete Arbonia organisch ein Minus von 1.5%. Das EBITDA ohne Sondereffekte stieg um 23.3% auf CHF 26.1 Mio.
- Der Bereich Holzlösungen erzielte eine zweistellige EBITDA-Marge, während der Bereich Glaslösungen aufgrund der Abhängigkeit vom deutschen Markt unterdurchschnittliche Margen aufwies.
- Die Nettoverschuldung sank von CHF 357 Mio. Ende 2024 auf CHF 132 Mio. Ende Juni 2025, hauptsächlich durch den Verkauf der Division Climate.
- Arbonia bestätigt die Guidance für 2025 mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 3–5% und einem bereinigten EBITDA von ~CHF 60 Mio.
- Mittelfristig strebt Arbonia für 2029 einen Nettoumsatz von CHF 820–850 Mio. und eine EBITDA-Marge von 14–15% an, mit einer Ausweitung der geografischen Präsenz und einer Reduzierung der Abhängigkeit vom deutschen Markt.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Arbonia ist am 26.08.2025.
