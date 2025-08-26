    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArbonia AktievorwärtsNachrichten zu Arbonia
    Arbonia steigert Margen und bestätigt Jahresziele trotz Hürden 2025

    Arbonia trotzt den Widrigkeiten und steigert im ersten Halbjahr 2025 sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis, während die Nettoverschuldung drastisch sinkt.

    • Arbonia konnte im ersten Halbjahr 2025 trotz schwieriger Marktbedingungen ihre Marktposition behaupten und das operative Ergebnis um 27% im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2024 steigern.
    • Der Umsatz stieg um 14.7% auf CHF 307.2 Mio., jedoch verzeichnete Arbonia organisch ein Minus von 1.5%. Das EBITDA ohne Sondereffekte stieg um 23.3% auf CHF 26.1 Mio.
    • Der Bereich Holzlösungen erzielte eine zweistellige EBITDA-Marge, während der Bereich Glaslösungen aufgrund der Abhängigkeit vom deutschen Markt unterdurchschnittliche Margen aufwies.
    • Die Nettoverschuldung sank von CHF 357 Mio. Ende 2024 auf CHF 132 Mio. Ende Juni 2025, hauptsächlich durch den Verkauf der Division Climate.
    • Arbonia bestätigt die Guidance für 2025 mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 3–5% und einem bereinigten EBITDA von ~CHF 60 Mio.
    • Mittelfristig strebt Arbonia für 2029 einen Nettoumsatz von CHF 820–850 Mio. und eine EBITDA-Marge von 14–15% an, mit einer Ausweitung der geografischen Präsenz und einer Reduzierung der Abhängigkeit vom deutschen Markt.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Arbonia ist am 26.08.2025.


    Arbonia

    +1,77 %
    +2,36 %
    -7,83 %
    -8,58 %
    -36,96 %
    -34,82 %
    -22,45 %
    -34,67 %
    ISIN:CH0110240600WKN:A1CUXD





