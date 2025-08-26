Erfolgswelle: Mieterträge und Aufwertungen prägen Halbjahr!
Intershop Holding AG glänzt im ersten Halbjahr 2025 mit einem beeindruckenden Reingewinn von CHF 175.9 Mio., gestützt durch strategische Aufwertungen und eine optimierte Unternehmensstruktur.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Intershop Holding AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Reingewinn von CHF 175.9 Mio., beeinflusst durch höhere Mieterträge und Aufwertungen.
- Der Liegenschaftsertrag stieg um 8.1% auf CHF 44.3 Mio., unterstützt durch Transaktionen der letzten 18 Monate.
- Intershop tätigte zwei Zukäufe im Kanton Zürich und veräußerte zwei Liegenschaften, was zu erwarteten Verkaufsgewinnen von mindestens CHF 15 Mio. führte.
- Die Leerstandsquote der Renditeliegenschaften sank leicht auf 7.9%, während die Projektpipeline ohne wertrelevante Verzögerungen erweitert wurde.
- Die Eigenkapitalquote blieb stabil bei 56.2%, und die durchschnittlichen Zinskosten wurden auf 1.25% gesenkt.
- Intershop optimierte seine Organisationsstruktur durch Fusionen, reduzierte die Anzahl der Gruppengesellschaften und stärkte seine Positionierung als innovative Immobilienentwicklerin.
