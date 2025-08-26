DAX-FLASH
Machtkampf um Besetzung der US-Notenbank verunsichert
- Machtkampf um Fed-Besetzung belastet Aktienmärkte.
- Trump will Fed-Gouverneurin Cook entlassen, Vorwürfe.
- Unsicherheit könnte Wall Street stark beeinflussen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein sich zuspitzender Machtkampf um die personelle Besetzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) dürfte die Aktienmärkte am Dienstag im Zaum halten. Die Unsicherheit hierüber belastete die vorbörslichen Indikationen für den Handelsauftakt. Knapp zwei Stunden vor dem Start berechnete der Broker IG den Leitindex Dax rund ein halbes Prozent niedriger bei 24.142 Punkten.
US-Präsident Donald Trump will die Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt im Vorstand entlassen. Als Grund nannte der Präsident in seinem Brief an Cook, dass es
hinreichende Gründe zu der Annahme gebe, dass sie in einem oder mehreren Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe. Cook machte indes deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen will.
"Das Geschehen um Fed-Gouverneurin Lisa Cool hat das Potenzial, für neue Unsicherheit an der Wall Street zu sorgen", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Es gehe nicht nur um die Frage, was tatsächlich an den Vorwürfen gegen Cook dran ist. "Es geht um Donald Trumps Möglichkeit, die Fed mit neuen Ernennungen schneller auf die von ihm gewollte Linie niedrigerer Zinsen zu bringen", so Altmann./bek/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Was übrigens auch gar kein Problem darstellt.... Hobbys kosten nunmal, kennen wir ja auch von anderen. ;)
Das Problem liegt eher in der verlogenen Selbstdarstellung als selbsternannter Guru, Profitrader, Oldtimer Rally Fahrer und den dausssend weiteren Märchen.
Meine Güte, wie oft ist der aufgeflogen mit seinen Lügen.... :laugh:
Diese Aussage ist mindestens ab 2020 valide und bereits vielfach belegt.... im Corona Frühjahr wurde ich so richtig aufmerksam auf diesen Hütchenspieler, da er einen Short (DAX 10.500-11.000) nach dem anderen präsentierte. Diese liefen praktisch alle gegen die Wand und dann hörte man (auch auf Nachfrage hin) nichts mehr von derem Verbleib.
Einfach mal zurück lesen, wer Zweifel daran hat... ist alles nachvollziehbar.
Ganze Listen von eröffneten aber nie geschlossenen Shorts (auch aus späteren Jahren) wurden hier im Forum bereits eingestellt.
Was den DAX aktuell anbelangt, ich bleibe bei meiner Einschätzung von gestern Abend... Powell wird sich auch weiterhin nicht bevormunden lassen.
Der nächste anstehende Termin für einen evtl. Zinsentscheid ist erst am 17.9., dann noch zwei in diesem Jahr (29.10. und 10.12.)... warum sollte er sich heute also bereits auf irgend etwas festlegen?
Ich vermute eher das übliche bei diesen Zwischendurch-Reden -> "wir haben die Zahlen im Auge, alles im Griff, werden verantwortungsvoll handeln usw....."
Und genau das dürfte für den Markt doch eigentlich keine wirkliche Überraschung darstellen... -5% Potential im DAX sehe ich (wie manch anderer hier) jedenfalls ganz und gar nicht.
Aber klar, der Markt hat am Ende immer Recht, wir werden sehen.... Cola und Popcorn stehen jedenfalls bereit.
Good Luck @all, CB. 😎
Außerdem willst Du nur stänkern und provozieren wie man in jedem Beitrag von Dir lesen kann .
Du bist einer von den Leuten wo mich meine Eltern immer vorgewarnt haben .
Und jetzt schleich Dich !