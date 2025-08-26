Machtkampf um Besetzung der US-Notenbank verunsichert

cashburner99 schrieb 22.08.25, 13:46

Wenn man etwas genauer drauf schaut kann man ja nur konstatieren, das R32 noch nie wirklich wusste, welche Hasen wohin am laufen waren. :look:

Was übrigens auch gar kein Problem darstellt.... Hobbys kosten nunmal, kennen wir ja auch von anderen. ;)

Das Problem liegt eher in der verlogenen Selbstdarstellung als selbsternannter Guru, Profitrader, Oldtimer Rally Fahrer und den dausssend weiteren Märchen.

Meine Güte, wie oft ist der aufgeflogen mit seinen Lügen.... :laugh:



Diese Aussage ist mindestens ab 2020 valide und bereits vielfach belegt.... im Corona Frühjahr wurde ich so richtig aufmerksam auf diesen Hütchenspieler, da er einen Short (DAX 10.500-11.000) nach dem anderen präsentierte. Diese liefen praktisch alle gegen die Wand und dann hörte man (auch auf Nachfrage hin) nichts mehr von derem Verbleib.

Einfach mal zurück lesen, wer Zweifel daran hat... ist alles nachvollziehbar.

Ganze Listen von eröffneten aber nie geschlossenen Shorts (auch aus späteren Jahren) wurden hier im Forum bereits eingestellt.



Was den DAX aktuell anbelangt, ich bleibe bei meiner Einschätzung von gestern Abend... Powell wird sich auch weiterhin nicht bevormunden lassen.

Der nächste anstehende Termin für einen evtl. Zinsentscheid ist erst am 17.9., dann noch zwei in diesem Jahr (29.10. und 10.12.)... warum sollte er sich heute also bereits auf irgend etwas festlegen?

Ich vermute eher das übliche bei diesen Zwischendurch-Reden -> "wir haben die Zahlen im Auge, alles im Griff, werden verantwortungsvoll handeln usw....."

Und genau das dürfte für den Markt doch eigentlich keine wirkliche Überraschung darstellen... -5% Potential im DAX sehe ich (wie manch anderer hier) jedenfalls ganz und gar nicht.

Aber klar, der Markt hat am Ende immer Recht, wir werden sehen.... Cola und Popcorn stehen jedenfalls bereit.



Good Luck @ , CB. 😎