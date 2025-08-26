    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES
    JEFFERIES stuft KRONES AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien von Krones beim Kursziel von 175 Euro mit "Buy" aufgenommen. Auf aktuellem Niveau biete sich eine günstige Einstiegschance in einen global führenden Verpackungs- und Abfüllungsspezialisten, schrieb Constantin Hesse in seiner am Dienstag vorliegenden Empfehlung. Klare Strategie, starke Umsetzung und ein robustes Finanzprofil dürften für überdurchschnittliches Wachstum sorgen./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 03:08 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 19:05 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 132,5EUR auf Lang & Schwarz (26. August 2025, 07:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Constantin Hesse
    Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 175
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


