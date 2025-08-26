    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    Bitcoin rutscht zeitweise unter Marke von 110.000 Dollar - zuletzt stabilisiert

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin stabilisiert sich bei 110.000 Dollar.
    • Kurs fiel zuvor auf 108.700 Dollar in der Nacht.
    • Seit Trump-Wahl stieg Bitcoin um über 60 Prozent.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat sich am Dienstag im frühen Handel nach den jüngsten Verlusten stabilisiert. Die älteste und bekannteste Digitalwährung kostete am Dienstagmorgen rund 110.000 Dollar, nachdem der Kurs in der Nacht bis auf rund 108.700 Dollar gefallen war. Ende vergangener Woche hatte der Preis für einen Bitcoin noch knapp 117.000 Dollar betragen.

    Starke Schwankungen sind beim Bitcoin nicht ungewöhnlich. Mittel- und langfristig befindet sich der Bitcoin im Aufwind. Alleine seit der Wahl von Donald Trump, der als Förderer von Digitalwährungen gilt, zum neuen US-Präsidenten im vergangenen November stieg der Kurs um mehr als 60 Prozent.

    Im Herbst 2022 hatte der Bitcoin noch rund 15.000 Dollar gekostet - seitdem hat sich der Bitcoin damit mehr als versiebenfacht. Vor zehn Jahren hatte der Kurs lediglich bei etwas mehr als 200 Dollar gelegen./zb/stk





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
