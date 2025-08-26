Fünf Verletzte bei Großbrand im Hamburger Hafen
- Großbrand im Hamburger Hafen dauert über 15 Stunden.
- Fünf Verletzte, einer in Lebensgefahr, 25 evakuiert.
- Feuerwehr hebt Rauchwarnung für betroffene Gebiete auf.
HAMBURG (dpa-AFX) - Mehr als 15 Stunden nach dem Ausbruch eines verheerenden Großbrandes im Hamburger Hafen ist die Feuerwehr noch immer mit dem Löschen des Feuers beschäftigt. Die Nachlöscharbeiten werden noch bis in die Mittagsstunden andauern, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. "Die Lage vor Ort soll recht statisch sein." Brandermittler könnten ihre Arbeit voraussichtlich im Laufe des Tages aufnehmen - allerdings erst, wenn der Brandort von der Feuerwehr freigegeben werde, sagte ein Polizeisprecher.
Aufgrund des Feuers in einer Lagerhalle - in der mehrere Druckgasflaschen bis in die Nacht hinein weiter explodierten und auch Orte in der Umgebung in Brand setzten - sind bislang fünf Menschen verletzt worden. Einer davon schwebt den Angaben zufolge in Lebensgefahr, ein zweiter ist schwer verletzt worden. 25 Menschen wurden aus dem Gefahrenbereich gebracht.
Am frühen Morgen hob die Feuerwehr ihre Warnung vor starker Rauchentwicklung wieder auf. Am Montagnachmittag hatte sie zunächst vor Rauchgasen gewarnt, die durch den Brand im Stadtteil Veddel entstanden waren. Betroffen waren die Regionen Veddel, Moorfleet und Bergedorf, da die Rauchwolke nach Südosten zog. Am Nachmittag und Abend war eine dichte, dunkle Rauchwolke weithin über Hamburg sichtbar./cgl/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamburger Hafen und Logistik Aktie
Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 21,00 auf Lang & Schwarz (26. August 2025, 07:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamburger Hafen und Logistik Aktie um +1,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Hamburger Hafen und Logistik bezifferte sich zuletzt auf 1,52 Mrd..
Hamburger Hafen und Logistik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5300 %.
