Mercedes-Benz will Nissan-Beteiligung verkaufen – Nissan-Aktie geht auf Talfahrt

Laut Unternehmensangaben soll der Verkauf über den Pensionsfonds von Mercedes-Benz erfolgen. Der Bestand geht auf eine Übertragung im Jahr 2016 zurück und war den Schwaben zufolge nie von strategischer Bedeutung. Mit diesem Schritt will der deutsche Konzern sein Portfolio bereinigen. Der Anteil an Nissan machte zuletzt nur noch 2,7 Prozent der Gesamtanlagen des Fonds aus, während die Beteiligung an Daimler Truck mit knapp 93 Prozent dominiert.

Die Nissan-Aktie ist am Dienstag in Tokio stark unter Druck geraten. Der Kurs brach zeitweise um 6,7 Prozent ein, nachdem Mercedes-Benz den Verkauf seiner 3,8-prozentigen Beteiligung im Wert von rund 346 Millionen US-Dollar an Nissan angekündigt hatte. Aktuell liegt die Nissan-Aktie in Tokio noch 6 Prozent im Minus (Stand: 08:13 Uhr).

Besonders brisant: Nach Renault – die Franzosen halten 35,7 Prozent – war Mercedes-Benz der zweitgrößte Nissan-Aktionär. Der geplante Ausstieg schwächt die Stellung der Japaner in einer ohnehin schwierigen Phase zusätzlich.

Nissan leidet unter den von Präsident Donald Trump verhängten US-Zöllen, rückläufigen Verkaufszahlen und den hohen Kosten für den Umstieg auf Elektrofahrzeuge, bei dem die Konkurrenz aus China massiven Druck ausübt. Zudem scheiterte Anfang des Jahres eine mögliche Allianz mit Honda, die den drittgrößten Autokonzern der Welt hervorgebracht hätte.

Im Mai kündigte Nissan den Abbau von 11.000 Stellen sowie die Schließung von sieben Werken an. CEO Ivan Espinosa betonte im Juni, dass das kurzfristige Ziel darin bestehe, den angeschlagenen Konzern operativ zu stabilisieren. Eine leichte Entlastung brachte im Juli die Reduzierung der US-Zölle auf japanische Fahrzeuge von ursprünglich 25 Prozent auf 15 Prozent.

Trotzdem bleibt die Lage angespannt. Seit Jahresbeginn hat die Nissan-Aktie bereits über 29 Prozent an Wert verloren. Der Rückzug von Mercedes-Benz verstärkt nun die Sorgen der Anleger über die Zukunft des Traditionsherstellers.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



