Dax erneut im Minus

DEUTSCHLAND: - IM MINUS ERWARTET - Ein sich zuspitzender Machtkampf um die personelle Besetzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) dürfte die Aktienmärkte am Dienstag im Zaum halten. Die Unsicherheit hierüber belastete die vorbörslichen Indikationen für den Handelsauftakt. Knapp zwei Stunden vor dem Start berechnete der Broker IG den Leitindex Dax rund ein halbes Prozent niedriger bei 24.142 Punkten. US-Präsident Donald Trump will die Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt im Vorstand entlassen. Cook machte indes deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen will. "Das Geschehen um Fed-Gouverneurin Lisa Cook hat das Potenzial, für neue Unsicherheit an der Wall Street zu sorgen", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Es gehe nicht nur um die Frage, was tatsächlich an den Vorwürfen gegen Cook dran ist. "Es geht um Donald Trumps Möglichkeit, die Fed mit neuen Ernennungen schneller auf die von ihm gewollte Linie niedrigerer Zinsen zu bringen", so Altmann. Im Auge haben Anleger zudem den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Trump droht China mit Strafzöllen von bis zu 200 Prozent, falls Peking die Vereinigten Staaten nicht zuverlässig mit Magneten aus seltenen Erden beliefert.

USA: - VERLUSTE - Nach der jüngsten Begeisterung über eine womöglich bald anstehende Leitzinssenkung ist am Montag am New Yorker Aktienmarkt wieder Ernüchterung eingekehrt. Sorgen wegen Zöllen und den damit verbundenen Inflationsrisiken könnten erneut die Oberhand gewinnen, hieß es. Etwas besorgt blickten Anleger auf die nächsten, kommenden Preisdaten. Dies zeigte sich vor allem bei den Standardwerten im Dow Jones Industrial , der immer tiefer ins Minus rutschte. Mit 45.282,47 Punkten war sein Abschlag am Ende 0,77 Prozent groß. Der Leitindex der Wall Street entfernte sich damit wieder von seinem Rekordhoch, auf das ihn am Freitag die Zinssignale von Fed-Chef Jerome Powell befördert hatten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,43 Prozent auf 6.439,32 Zähler. Der Nasdaq 100 rutschte um 0,31 Prozent auf 23.425,61 Zähler ab. Anders als beim Dow liegen die Bestmarken dieser beiden Indizes schon einige Tage zurück.

ASIEN: - VERLUSTE - Geopolitische Unsicherheit hat die Börsen Asiens am Dienstag ein wenig belastet. So drohte US-Präsident Donald Trump China mit Strafzöllen von bis zu 200 Prozent, falls Peking die Vereinigten Staaten nicht zuverlässig mit Magneten aus seltenen Erden beliefert. Ein wenig Gegengewicht liefert weiterhin die Hoffnung auf baldige Leitzinssenkungen in den USA. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sowie der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong fielen zuletzt um jeweils 0,1 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank um 0,9 Prozent.

DAX 24273,12 -0,37%

XDAX 24277,60 -0,36%

EuroSTOXX 50 5443,96 -0,81%

DJIA 45282,47 -0,77%

S&P 500 6439,32 -0,43%

NASDAQ 100 23425,60 -0,31%

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:



Bund-Future 129,16 -0,04% °



DEVISEN:



Euro/USD 1,1631 0,11%

USD/Yen 147,85 0,04%

Euro/Yen 171,98 0,16%

BITCOIN:



Bitcoin 110.238 0,09%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:



Brent 68,51 -0,29 USD WTI 64,47 -0,33 USD °



