SFC Energy AG: Starke Märkte & stabile Finanzen im Halbjahresbericht
SFC Energy AG meldet ein Umsatzwachstum von 3,9 % im ersten Halbjahr 2025, während Maßnahmen zur Ertragssteigerung und optimistische Wachstumsperspektiven die Zukunft prägen.
Foto: SFC Energy AG
- SFC Energy AG veröffentlicht Halbjahresbericht mit einem Umsatzwachstum von 3,9 % auf 73.607 TEUR im ersten Halbjahr 2025.
- Bereinigtes EBITDA sank auf 8.522 TEUR (H1/2024: 12.526 TEUR) und die EBITDA-Marge fiel auf 11,6 %.
- Verzögerungen bei Projektvergaben im Bereich „Defense und öffentliche Sicherheit“ in Indien dämpfen kurzfristige Erwartungen.
- Maßnahmen zur Stärkung der Ertragskraft wurden eingeleitet, darunter Kostenoptimierungen und Priorisierung von Investitionen.
- Wachstumsperspektiven in Kernzielmärkten bleiben intakt, unterstützt durch regionale Expansion und gezielte M&A-Aktivitäten.
- Prognose für 2025 angepasst: Umsatz zwischen 146,5 Mio. und 161,0 Mio. EUR, bereinigtes EBITDA zwischen 13,0 Mio. und 19,0 Mio. EUR.
