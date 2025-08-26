Dermapharm Holding: Stabiles Wachstum und EBITDA-Plus im 1. Halbjahr 2025

Dermapharm verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 eine stabile Geschäftsentwicklung mit einem planmäßigen Konzernumsatz von 574,5 Mio. €, was einem Rückgang von 0,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Das EBITDA im zweiten Quartal 2025 stieg um 3,7 % im Vergleich zum Vorjahresquartal, wobei das Segment Markenarzneimittel als wesentlicher Wachstumstreiber fungierte.

Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten Konzernumsatz zwischen 1.160 und 1.200 Mio. € und einem bereinigten EBITDA zwischen 322 und 332 Mio. €.

Im Segment Markenarzneimittel stieg der Umsatz um 4,0 % auf 288,2 Mio. €, während das Segment Parallelimportgeschäft einen Umsatzrückgang von 12,7 % auf 106,5 Mio. € verzeichnete.

Strukturelle Maßnahmen zur Neuausrichtung der Arkopharma und Portfoliooptimierung des Parallelimports zeigen erste positive Wirkungen, obwohl das unbereinigte EBITDA des Parallelimportgeschäfts negativ beeinflusst wurde.

Die anhaltende Abwertung des US-Dollars führte zu Währungsverlusten, die das ausgewiesene Ergebnis belasteten, jedoch konnte das Segment "Andere Gesundheitsprodukte" bereinigt um Währungsverluste eine deutliche Steigerung des bereinigten EBITDA um 11,3 % auf 30,6 Mio. € verzeichnen.

Der nächste wichtige Termin, Dermapharm Holding SE - Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025, bei Dermapharm Holding ist am 26.08.2025.

Der Kurs von Dermapharm Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 33,98EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,67 % im Plus.

13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 33,88EUR das entspricht einem Minus von -0,29 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.163,31PKT (-0,19 %).





