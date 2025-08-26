Dermapharm Holding: Stabiles Wachstum und EBITDA-Plus im 1. Halbjahr 2025
Dermapharm präsentiert im ersten Halbjahr 2025 eine stabile Geschäftsentwicklung, trotz eines leichten Umsatzrückgangs und Währungsverlusten, mit Wachstum im Segment Markenarzneimittel und einer bestätigten Jahresprognose.
Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm
- Dermapharm verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 eine stabile Geschäftsentwicklung mit einem planmäßigen Konzernumsatz von 574,5 Mio. €, was einem Rückgang von 0,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das EBITDA im zweiten Quartal 2025 stieg um 3,7 % im Vergleich zum Vorjahresquartal, wobei das Segment Markenarzneimittel als wesentlicher Wachstumstreiber fungierte.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten Konzernumsatz zwischen 1.160 und 1.200 Mio. € und einem bereinigten EBITDA zwischen 322 und 332 Mio. €.
- Im Segment Markenarzneimittel stieg der Umsatz um 4,0 % auf 288,2 Mio. €, während das Segment Parallelimportgeschäft einen Umsatzrückgang von 12,7 % auf 106,5 Mio. € verzeichnete.
- Strukturelle Maßnahmen zur Neuausrichtung der Arkopharma und Portfoliooptimierung des Parallelimports zeigen erste positive Wirkungen, obwohl das unbereinigte EBITDA des Parallelimportgeschäfts negativ beeinflusst wurde.
- Die anhaltende Abwertung des US-Dollars führte zu Währungsverlusten, die das ausgewiesene Ergebnis belasteten, jedoch konnte das Segment "Andere Gesundheitsprodukte" bereinigt um Währungsverluste eine deutliche Steigerung des bereinigten EBITDA um 11,3 % auf 30,6 Mio. € verzeichnen.
Der nächste wichtige Termin, Dermapharm Holding SE - Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025, bei Dermapharm Holding ist am 26.08.2025.
Der Kurs von Dermapharm Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 33,98EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,67 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 33,88EUR das entspricht einem Minus von -0,29 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.163,31PKT (-0,19 %).
-0,59 %
+0,89 %
-3,68 %
-5,03 %
-4,23 %
-31,48 %
-23,85 %
+13,34 %
ISIN:DE000A2GS5D8WKN:A2GS5D
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte