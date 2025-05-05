DEFAMA Deutsche Fachmarkt: FFO-Wachstum um 8% im H1 2025 auf 5,5 Mio. €!
DEFAMA beeindruckt im ersten Halbjahr 2025 mit einem FFO-Plus von 8% und bestätigt seine ambitionierten Jahresziele.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- DEFAMA steigert den FFO im ersten Halbjahr 2025 um 8% auf 5,5 Mio. €.
- Der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 beträgt 15,2 Mio. €, das Nettoergebnis liegt bei 1,8 Mio. €.
- Das Immobilienportfolio umfasst zum 30. Juni 2025 insgesamt 91 Objekte.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wird bestätigt, mit einem angestrebten Jahresüberschuss von über 5 Mio. € und einem FFO von 11 Mio. €.
- Im ersten Quartal 2025 wurden Erträge von 77 Bestandsobjekten erzielt, im zweiten Quartal kam ein weiteres Objekt hinzu, und ab September werden Erträge aus einem neuen Portfolio-Kauf mit 11 Standorten erwartet.
- Eine Telefonkonferenz zu den aktuellen Zahlen findet am 26. August 2025 um 11.00 Uhr statt.
Der Kurs von DEFAMA Deutsche Fachmarkt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,36 % im Minus.
-0,36 %
+0,36 %
+0,72 %
+3,70 %
+6,06 %
+13,82 %
+48,94 %
+160,47 %
ISIN:DE000A13SUL5WKN:A13SUL
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte