HomeToGo: Interhome-Übernahme bis 29. August nach Fusionsfreigabe

Ein bedeutender Schritt in der europäischen Ferienhausbranche steht bevor: HomeToGo plant die Übernahme von Interhome. Diese Fusion wird HomeToGo zur führenden Ferienhausgruppe in Europa machen. Die Umsatzerlöse sollen um 55% steigen, das EBITDA verdreifachen. Ein strategischer Meilenstein, der HomeToGo_PRO zum größten Anbieter für Drittplattformen macht.
- HomeToGo erwartet den Abschluss der Übernahme von Interhome bis spätestens 29. August 2025, nachdem die Fusionskontrollfreigabe für die Hotelplan-Transaktion erteilt wurde.
- Die Akquisition von Interhome, dem zweitgrößten Anbieter von Ferienhausvermietungen in Europa, wird HomeToGo zur führenden Ferienhausgruppe in Europa machen.
- Die Übernahme wird die IFRS-Umsatzerlöse von HomeToGo für 2024 um etwa 55% erhöhen und das bereinigte EBITDA verdreifachen.
- Interhome wird Teil des B2B-Segments HomeToGo_PRO, das sich auf software- und technologiegestützte Lösungen für den Ferienhausmarkt konzentriert.
- Die Integration von Interhome wird HomeToGo_PRO zum größten Direktanbieter von Ferienhäusern für Drittplattformen machen.
- HomeToGo bekräftigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025, die jedoch noch keine Beiträge aus dem Interhome-Geschäft berücksichtigt.
Der nächste wichtige Termin, Hamburger Investorentage, bei HomeToGo ist am 27.08.2025.
