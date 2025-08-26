Auf dieses Rüstungsunternehmen schwört sogar Warren Buffett!

Mit einem Marktwert von rund 310 Millionen US-Dollar ist die Beteiligung am Spezialisten für Flugzeugbauteile und elektronische Komponenten eine der kleineren im Portfolio von Berkshire Hathaway . Rund 1,5 Prozent hält Warren Buffett über seine Beteiligungsgesellschaft an Heico .

Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren sowohl schnell als auch profitabel gewachsen. Dabei konnte stets ein positiver Cashflow erzielt werden. Das ist der Stoff, aus dem "Buffett-Investments" gemacht werden. Auch im vergangenen Quartal ist es für den Konzern gut gelaufen, wie die am Montagabend vorgelegten Zahlen gezeigt haben.

Umsatz legt dank Flugzeugkomponenten weiter zweistellig zu

Verglichen mit dem Stand vor einem Jahr kletterten die Erlöse um 15,9 Prozent auf 1,15 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um 30 Millionen US-Dollar übertroffen werden.

Mit einem Anstieg von 18 Prozent auf 802,7 Millionen US-Dollar wuchs das Segment Flight Support überdurchschnittlich stark, während die Elektroniksparte mit einem Zuwachs von 10 Prozent auf 355,9 Millionen US-Dollar einen unterdurchschnittlichen Beitrag zum Ergebnis leistete.

Margenverbesserungen sorgen für überproportionales Gewinnwachstum

Beim pro Aktie erzielten Gewinn konnte Heico die Erwartungen deutlich schlagen. Nach standardisierter Rechnungslegung GAAP erwirtschaftete das Unternehmen je Anteil einen Ertrag von 1,26 US-Dollar und damit um 12 Cent über den Erwartungen. Gegenüber dem Vorjahresquartal ist damit ein Wachstum von 29 Cent gelungen.

Dieser Erfolg zeigt sich auch im auf die Anteilseigner entfallenden Gesamtgewinn. Dieser kletterte von 136,6 Millionen US-Dollar um 29,8 Prozent auf 177,3 Millionen US-Dollar. Der gegenüber dem Umsatz überproportionale Anstieg zeigt, dass dem Unternehmen eine signifikante Margenverbesserung gelungen. Seine operative Marge gab der Konzern nach einem Anstieg um 150 Basispunkte mit 23,1 Prozent an.

Konkrete Finanzziele folgen noch, Offenheit für Zukäufe

Einen konkreten Ausblick will das Unternehmen erst am Dienstagnachmittag vorstellen. In der am Montagabend veröffentlichten Pressemitteilung heißt es, das Unternehmen werde in beiden seiner Sparten ein fortgesetztes Wachstum anstreben und könne sich dabei auf eine hohe organische Nachfrage verlassen.

Neben organischem Wachstum behält sich Heico jedoch vor, gezielt auch durch Übernahmen zu wachsen. Hier will das Management einen opportunistischen Ansatz verfolgen und vor allem auf das Gewinnen von Marktanteilen abzielen.

Anlegerinnen und Anleger greifen nach den Zahlen zu

Auch ohne konkrete Finanzziele für das kommende Quartal griffen Anlegerinnen und Anleger in der US-Nachbörse zu und sorgten mit ihren Käufen für ein Plus von 1,5 Prozent. Damit konnten die Verluste von -1,4 Prozent aus dem regulären Handel vollständig wettgemacht werden.

Gegenüber dem Stand vor einem Jahr hat die Aktie damit rund ein Viertel an Wert gewonnen. Noch deutlich besser ist die Performance der Aktie über längere Zeiträume betrachtet. Hier kann Heico den US-Gesamtmarktindex S&P 500 deutlich outperformen.

Fazit: Bewertung zu hoch, Einstieg lohnt sich nicht mehr

Mit einer Gesamtrendite von fast 1.050 Prozent in den vergangenen 10 Jahren ist die Kursentwicklung der Geschäftsentwicklung inzwischen weit vorausgeeilt: Umsatz und Gewinn haben sich in diesem Zeitraum "nur" etwa vervierfacht. Die Folge ist eine hohe Unternehmensbewertung.

Für das laufende Geschäftsjahr ist Heico mit dem 67,2-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt um etwa 180 Prozent über dem Branchendurchschnitt und selbst um 13,1 Prozent gegenüber dem ohnehin hohen historischen Mittel. Auch bei anderen Kennzahlen handelt die Aktie sowohl deutlich über der Vergleichsgruppe als auch der historischen Norm.

Das deutet auf eine strukturelle Überbewertung hin und könnte mittelfristig trotz der anhaltend guten Geschäftszahlen in eine Bewertungskorrektur münden. Warren Buffett hin oder her: Heico ist auf dem aktuellen Bewertungsniveau keinen Kauf mehr wert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion