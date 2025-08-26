    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHapag-Lloyd AktievorwärtsNachrichten zu Hapag-Lloyd
    JPMORGAN stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Enormes Überangebot sei eine anhaltende Herausforderung für die Container-Branche, schrieb Alexia Dogani in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sie erwartet eine Fortsetzung der Erosion der Frachtraten./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 00:22 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 00:27 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 120,5EUR auf Lang & Schwarz (26. August 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Alexia Dogani
    Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 72
    Kursziel alt: 72
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



