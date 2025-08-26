Argo Graphene Solutions Corp. unterzeichnet strategische Arbeitsvereinbarung mit Ceylon Graphene Technologies Ltd.

Vancouver, British Columbia – 22. August 2025 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO | OTCQB: ARLSF | Frankfurt: 94Y) („Argo“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter innovativer Technologien auf Basis von Graphen, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Arbeitsvereinbarung mit Ceylon Graphene Technologies (Pvt) Ltd. („Ceylon“), einem führenden Hersteller von hochgradigem Graphenoxid, das aus zu 99 % reinem Ganggraphit gewonnen wird, unterzeichnet hat.

Die Vereinbarung, die am 1. August 2025 in Kraft trat, sieht vor, dass Ceylon regelmäßig hochwertige Graphenoxidpaste (mindestens 20 % Graphenoxid) an Argo liefert. Argo wird die hochgradige Konzentrat-Paste entsprechend den Vorgaben von Ceylon zu den erforderlichen Dispersionen mischen, um sie für den Einsatz in Beton, Zement und Asphalt aufzubereiten. Argo wird diese flüssige Dispersion in sein geplantes nordamerikanisches Vertriebsnetz integrieren und plant möglicherweise eine globale Expansion. Die Vereinbarung sieht ein Mindestbestellvolumen von 1000 Kilogramm vor. Argo hat sich verpflichtet, seine Käufe auf mindestens 4000 Kilogramm hochgradige Graphenoxidpaste während der Laufzeit der Vereinbarung zu erhöhen.

Ceylon ist für seine umfassenden und fortschrittlichen Betonprüfdaten im Bereich mit Graphen angereicherter Zement und Betonzusatzstoffe bekannt. Ceylon und Argo werden durch den Austausch von Daten und Fachwissen in den Bereichen Produktdesign, Mischverfahren und Flüssigdispersionstechniken zusammenarbeiten, um die Entwicklung fortschrittlicher integraler Zusatzstoffe für Baumaterialien zu beschleunigen. Argo wird die Weiterentwicklung innovativer Technologien, die von Ceylon entwickelt wurden, unterstützen, um den Vertrieb zu ermöglichen und gegebenenfalls Markttests durchzuführen. Die Vereinbarung enthält auch die Bestimmung, dass Ceylon eine im Voraus vereinbarte Lizenzgebühr für Verkäufe von konkurrierenden Kunden in den Betriebsregionen von Argo erhält.

Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von zwei Jahren, mit der Option jährlicher Verlängerungen, und enthält Bedingungen für die Qualitätssicherung, den Schutz geistigen Eigentums und die Zusammenarbeit. Beide Parteien sind entschlossen, eine künftige Joint-Venture-Fertigungsvereinbarung zu prüfen, um die Produktion weiter zu optimieren und die Kosten zu senken.