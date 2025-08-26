Neuer Rallyeabschnitt möglich

Demnach würde ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 208,70 US-Dollar ein höheres Ziel auf der Oberseite aktivieren, mutmaßlich das Projektionsniveau, bestehend aus dem 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 256,55 US-Dollar. Nach einem Anstieg an 222,03 US-Dollar sollte jedoch im Rahmen eines regulären Pullbacks ein Rücklauf zurück auf das Vorgängerhochs aus Anfang dieses Jahres zwingend einkalkuliert werden. Eine spätere Wiederaufnahme wäre dann problemlos möglich. Gerät die Alphabet-Aktie dagegen stärker unter Druck und rauscht unter die Unterstützung von 198,80 US-Dollar auf der Unterseite durch, müssten sich Investoren auf Abschläge auf 188,48 und darunter den 50-Wochen-Durchschnitt bei 177,67 US-Dollar einstellen. Signale für ein derartiges Ereignis sind aus den Kursmustern derzeit aber nicht zu erkennen, Woche für Woche baut Alphabet seine Gewinne munter aus.

1. Long-Position ab 210,00 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 199,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 256,55 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Alphabet Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU1235 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,33 - 1,34 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 195,0377 US-Dollar Basiswert: Alphabet Inc. KO-Schwelle: 195,0377 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 210,36 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 256,55 US-Dollar Hebel: 13,49 Kurschance: + 290 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ23QN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,70 - 1,71 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 229,5875 US-Dollar Basiswert: Alphabet Inc. KO-Schwelle: 229,5875 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 210,36 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,53 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.