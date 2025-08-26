    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    DAX weiter im Keil unterwegs

    Am Ende des Tages blieb der Index in der Handelsspanne vom Freitag und hinterließ in der Tageskerze eine lange Lunte auf der Oberseite, die von gewisser Unsicherheit Bezug nehmend auf einen Ausbruch aus dem bullischen Keil vermuten lässt. Auf der Unterseite hält aber der Support bei 24.200 Punkten vorerst stand, welcher elementar wichtig für einen späteren Ausbruch auf der Oberseite ist. Unterdessen haben sich die Kauf- bzw. Verkaufsmarken nicht geändert. Es gilt weiterhin, ein Niveau von mindestens 24.500 Punkten auf Tagesschlusskursbasis zu überwinden, damit ein Gipfelsturm mit Anstiegschancen auf 24.639 Punkte erfolgen kann. Später könnte es in Richtung 24.730 Punkte weiter raufgehen. Auf der Unterseite würde ein Kursrutsch unter 24.200 Punkte potenzielle Abschläge auf 23.968 Zähler anzeigen. Geht auch diese Unterstützung zu Bruch, wird ein Rücklauf auf 23.476 Punkte unausweichlich. Vorerst aber ist der DAX als neutral zu bewerten, bis nicht die lethargische Seitwärtsbewegung der letzten Tage endlich aufgelöst wird. Wichtige Wirtschaftsdaten in der neuen Woche sind unter anderem der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA am Dienstag.

    Aktuelle Lage

    DAX bei 24.273 Punkten

    Kurzfristiger Abwärtstrend überwunden, DAX könnte bald neue Rekorde aufstellen - long ist angesagt

    Positive Impulse von US-Notenbank vom Jackson-Hole-Symposium - Märkte ziehen an!

    Zwei Zinsschritte bis Ende 2025 in den USA nun möglich

    Verhandlungen zwischen der EU und den USA weitestgehend abgeschlossen - 15 Prozent Pauschalzoll auf EU-Waren, USA dagegen ohne EU-Zölle

    China-Zölle um weitere 90 Tage verschoben

    V-DAX in Seitwärtslage (Normbereich) - Optimismus

    Anlaufmarken nach oben bei 24.479 / 24.639 / 24.730 und 24.790 Punkten, nach unten bei 24.000 / 23.757 / 23.242 und 23.000 Punkten.

    Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

    Big Picture

    Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye könnte sehr bald wieder beginnen!

    VDAX-New

    VDAX-New der Deutschen Börse (22. August 2025): Bei 15,72% (anhaltend fallende Tendenz) (Vortag: 17,19%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

    Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

    (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

    Trading-Strategie

    _____________________________________________________________________

    Turbo LONG-Schein : DU0G2L

    Einstieg Stop-Buy-Order : 23.500 Punkte

    Kursziel : 24.639 / 24.730 Punkte

    Stopp : 24.215 Punkte

    Renditechance : 50 Prozent

    Take Profit: 13,97 Euro im Schein

    Zeithorizont : 4 - 8 Tage

    _____________________________________________________________________

    Weitere Trading-Idee:

    Stop-Sell-Position unter 23.380 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.730 Punkten. Kursziel 23.000 Punkte

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

    DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 24.479 // 24.639 // 24.730 // 24.790 Punkte
    Unterstützungen: 24.000 // 23.757 // 23.242 // 23.000 Punkte

    DAX Performance Index (1h-Chart in Punkten)

    		Tendenz:
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU0G2L Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 9,35 - 9,36 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 23.378,34 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 23.378,34 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.273,13 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 24.639 Punkte
    Hebel: 25,95 Kurschance: + 25 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DY5K7A Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 9,82 - 9,83 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 25.254,46 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 25.254,46 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.273,13 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 24,82 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest





    Autor
    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

    Verfasst von Ingmar Königshofen
