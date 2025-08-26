Nike mit bullischen Kursmustern

Die Puma-Aktie profitierte am Montag mit Aufschlägen von zeitweise 16 Prozent von der Möglichkeit, dass der größte Shareholder, die Pinault-Familie, Optionen für einen Puma-Ausstieg sucht. Hintergrund eines möglichen Verkaufs sei die schwache Wertentwicklung der Puma-Aktie. Aber auch Nike war die letzten Jahre über von stetigen Verlusten geprägt und scheint erst im Frühjahr einen tragfähigen Boden um 52,28 US-Dollar gefunden zu haben. In der Folge gelang es Anfang Juli schließlich einen untergeordneten Abwärtstrend zu knacken, jedoch noch nicht das volle Kurspotenzial freizusetzen. Dieses manifestiert sich derzeit in einem geordneten Aufwärtstrend, der als bullische Flagge (aufwärtsgerichtet) getarnt ist. Häufig werden derartige Kursmuster dynamisch zur Oberseite aufgelöst, was übergeordnet die Möglichkeit zur Aktivierung einer inversen SKS-Formation seit Sommer letzten Jahres eröffnet. In der Folge wären zeitnahe Kursgewinne auf 92,32 US-Dollar und darüber an den etwas größeren Horizontalwiderstand bei 98,04 US-Dollar denkbar und würden sich für ein entsprechendes Long-Engagement auf mittelfristiger Basis anbieten. Ein Kursrutsch unter 70,00 US-Dollar sollte dagegen vermieden werden, dies würde nämlich die Bemühungen der letzten Monate vollkommen zunichtemachen und Abschläge auf 63,56 und darunter 59,95 US-Dollar forcieren.

1. Long-Position ab 83,00 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 75,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 92,32 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Nike Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU1KES Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,64 - 0,65 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 72,3953 US-Dollar Basiswert: Nike Inc. KO-Schwelle: 72,3953 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 79,68 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 92,32 US-Dollar Hebel: 10,55 Kurschance: + 150 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ83DP Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,78 - 0,79 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 88,7249 US-Dollar Basiswert: Nike Inc. KO-Schwelle: 88,7249 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 79,68 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,66 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.