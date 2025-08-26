Alset AI geht strategische Allianz mit CHIP Datacentres ein und investiert in die Erweiterung der KI-Infrastruktur

Alset AI kooperiert bei kommerzieller Einführung und Infrastrukturentwicklung, um die wachsende Nachfrage von Enterprise-AI-Kunden zu decken

VANCOUVER, British Columbia – 26. August 2025 / IRW-Press / Alset AI Ventures Inc. (TSXV: GPUS) (OTC: GPUSF) (FWB: 1R60, WKN: A3ESVQ) („Alset AI“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz („KI“), das durch strategische Investitionen und Cloud-Computing-Lösungen Innovationen vorantreibt, freut sich bekannt zu geben, dass es eine strategische Allianz mit CHIP Datacentres Inc. („CHIP“), einem spezialisierten Entwickler von hochleistungsfähigen KI-fokussierten Datencentern, eingegangen ist und eine Absichtserklärung („MOU“) vom 25. August 2025 unterzeichnet hat.

Im Rahmen der MOU wird Alset AI mit CHIP zusammenarbeiten, um die kommerzielle Bereitstellung der KI-Infrastruktur zu unterstützen und gleichzeitig über die Cloud-Computing-Plattform Lyken.AI Mehrwert zu bieten. Im Rahmen der Zusammenarbeit hat Alset AI eine strategische Investition in das Waterloo-basierte Rechenzentrum von CHIP getätigt und im ersten Ausbau eine Kapazität von etwa 2 MW aufgebaut.

Die Partnerschaft umfasst:

- Gemeinsame Markteinführungsbemühungen, um Enterprise AI und GPU-Computing-Clients zu bedienen;

- Umsatzfördernde Zusammenarbeit bei KI-Rack-Space und Cloud-Services;

- Cross-Selling- und Empfehlungsmöglichkeiten über Lyken.AI; und

- Co-Branding-Angebote für anspruchsvolle Workloads und Partner.

Das Management von CHIP verfügt über enge Geschäftsbeziehungen zu über 60 globalen Technologieunternehmen, was einen aggregierten Bedarf von über 800 MW an KI-fokussierter Infrastruktur darstellt.

„Dies ist ein strategischer Schritt bei der Zusammenführung einer zukünftigen erstklassigen Infrastruktur mit unserer Rechnerplattform“, so Adam Ingrao, CEO von Alset AI. „Der Zugang zu zuverlässigem kanadischen Strom ist von entscheidender Bedeutung, da die Nachfrage nach KI-Computing weiter steigt. Diese Partnerschaft mit CHIP wird uns eine skalierbare Grundlage bieten, um diesen Bedarf zu erfüllen. Indem wir uns in einer wachstumsstarken Einrichtung, die bereits weltweit Interesse erregt, Fuß fassen, positionieren wir Alset AI, um seine langfristige Strategie des Aufbaus einer schnell skalierbaren KI-Infrastruktur umzusetzen. Auf diese Weise können wir End-to-End-Computing-Lösungen nicht nur in ganz Kanada bereitstellen, sondern auch auf globalen Märkten, auf denen nachhaltige und kosteneffiziente Stromversorgung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellt.“