RBC stuft Zalando auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Im europäischen Einzelhandel zählt Zalando bei einem durchschnittlichen Gewinnwachstum im mittleren bis hohen Zehn-Prozent-Bereich und vergleichsweise moderater Bewertung zu den bevorzugten Werten der Analystin Manjari Dhar, wie aus einer Einschätzung am Dienstag hervorgeht./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 17:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 24,59EUR auf Tradegate (26. August 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.
