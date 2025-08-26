RBC stuft Zalando auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Im europäischen Einzelhandel zählt Zalando bei einem durchschnittlichen Gewinnwachstum im mittleren bis hohen Zehn-Prozent-Bereich und vergleichsweise moderater Bewertung zu den bevorzugten Werten der Analystin Manjari Dhar, wie aus einer Einschätzung am Dienstag hervorgeht./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 17:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 24,59EUR auf Tradegate (26. August 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Manjari Dhar

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was eine Steigerung von +61,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer