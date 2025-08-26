Wolfspeed schreibt Milliardenverluste – Aktie im Überlebenskampf

Der Nettoverlust weitete sich deutlich aus: Für das Quartal auf 669,3 Millionen US-Dollar nach 174,9 Millionen im Vorjahr, für das Gesamtjahr auf 1,6 Milliarden US-Dollar nach 864 Millionen. Der Umsatz sank im Geschäftsjahr von 807 auf 758 Millionen US-Dollar. Die Bruttomarge drehte im vierten Quartal von plus 1 Prozent im Vorjahr auf minus 13 Prozent, im Gesamtjahr von plus 10 auf minus 16 Prozent.

Wolfspeed hat seine Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt und dabei gemischte Ergebnisse präsentiert. Für das Quartal bis Ende Juni meldete das Siliziumkarbid-Unternehmen einen bereinigten Verlust je Aktie von 0,77 US-Dollar nach minus 0,89 US-Dollar im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt mit minus 0,70 bis 0,72 US-Dollar gerechnet. Der Umsatz lag bei 197 Millionen US-Dollar und damit leicht über den Schätzungen, aber unter dem Vorjahreswert von 200,7 Millionen US-Dollar.

Positiv wertete das Unternehmen den Fortschritt im Werk Mohawk Valley, das 94,1 Millionen US-Dollar Umsatz erzielte – ein Zuwachs von 53 Millionen gegenüber dem Vorjahr. CEO Robert Feurle erklärte: "Unser nächster wichtiger Meilenstein ist die Genehmigung unseres Sanierungsplans durch das Gericht im nächsten Monat und die anschließende Beendigung des Insolvenzverfahrens nach Chapter 11 mit einer deutlich stärkeren Finanzstruktur." Er betonte zudem: "Mit unseren erstklassigen Greenfield-Standorten und vertikal integrierten Produktionsstätten, den jüngsten Neuzugängen im Führungsteam und unserem robusten IP-Portfolio ist Wolfspeed gut positioniert, um weltweit führend in der Siliziumkarbid-Technologie zu werden."

Das Management erwartet, nach Abschluss der Restrukturierung seine Schuldenlast um 70 Prozent beziehungsweise 4,6 Milliarden US-Dollar und die jährlichen Zinszahlungen um 60 Prozent zu reduzieren. Trotz dieser Perspektive bleibt die Lage an der Börse angespannt: Die Wolfspeed-Aktie hat seit Jahresbeginn rund 80 Prozent an Wert verloren. Am Dienstag notieren die Titel nach Vorlage der Zahlen vorbörslich zunächst mit grünen Vorzeichen.



Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Wolfspeed Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 1,147EUR auf Lang & Schwarz (26. August 2025, 09:11 Uhr) gehandelt.



