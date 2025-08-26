Brennstoffzellenspezialist SFC Energy will nach Prognosesenkung Kosten senken
- SFC Energy senkt Kosten wegen sinkender Gewinne.
- Investitionen und IT-Projekte werden priorisiert.
- Wachstum durch Expansion und Zukäufe geplant.
BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy will angesichts sinkender Gewinne seine Kosten reduzieren. Entsprechende Maßnahmen zur Stärkung der Ertragskraft seien eingeleitet worden, teilte das Unternehmen bei der Veröffentlichung seines Halbjahresberichts mit. Neben Einsparungen will SFC Energy Investitionen und IT-Projekte priorisieren, hieß es ohne nähere Details. Seine Kernmärkte sieht der Brennstoffzellenspezialist jedoch intakt. Zusätzliche Wachstumsimpulse will SFC Energy durch regionale Expansion sowie Zukäufe in den USA und Südostasien setzen.
Das Unternehmen hatte bereits Ende Juli vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt und über sinkende Ergebnisse berichtet. Ein unsicheres wirtschaftliches Umfeld sowie die US-Zollpolitik hätten dafür gesorgt, dass Kunden sich bei Investitionsentscheidungen zurückhielten. Zudem belasteten negative Wechselkurseffekte und höhere Kosten. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Entscheidungen (Ebit) wurde mit 4,6 Millionen Euro nahezu halbiert. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von knapp 0,3 Millionen Euro, nach 5,8 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz stieg wie bereits bekannt um 3,9 Prozent auf 73,6 Millionen Euro.
Ende Juli hat SFC zudem bereits die Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Die strategische Ausrichtung soll dennoch unverändert bleiben. In den ersten Wochen des dritten Quartals verzeichnete das Unternehmen in den USA, Kanada und Europa Auftragseingänge von rund 14 Millionen Euro./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,00 % und einem Kurs von 16,46 auf Tradegate (26. August 2025, 08:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +1,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,26 %.
Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 286,10 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +10,29 %/+102,21 % bedeutet.
Lol, wenn man sich vorab schon die Taschen gefüllt hat, kann einem das ziemlich egal sein. Meinste nicht ?
https://www.sfc.com/s/file/sites/4/2023_SFC_AG_Verguetungssystem-fuer-die-Mitglieder-des-Vorstands_vF.pdf
Die bekommen ihre mehr als üppigen Gehälter trotz schlechter Geschäftsaussichten.