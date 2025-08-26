Aktien Frankfurt Ausblick
Dax mit weiteren moderaten Verlusten erwartet
- Machtkampf um Fed-Besetzung belastet Aktienmarkt.
- Handelskonflikt USA-China droht erneut zu eskalieren.
- SFC Energy senkt Kosten, Krones erhält Kaufempfehlung.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein sich zuspitzender Machtkampf um die personelle Besetzung der US-Notenbank Fed könnte am Dienstag auch den deutschen Aktienmarkt im Zaum halten. Zudem droht abermals eine erneute Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Die Unsicherheit hierüber belastete die vorbörslichen Indikationen für den Handelsauftakt.
Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor der Eröffnung auf Xetra ein Minus von 0,3 Prozent auf 24.201 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird am Dienstagmorgen ebenfalls 0,3 Prozent tiefer erwartet.
US-Präsident Donald Trump will die Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt im Vorstand entlassen. Als Grund nannte der Präsident in seinem Brief an Cook, dass es
hinreichende Gründe zu der Annahme gebe, dass sie in einem oder mehreren Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe. Cook machte indes deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen will.
"Das Geschehen um Fed-Gouverneurin Lisa Cook hat das Potenzial, für neue Unsicherheit an der Wall Street zu sorgen", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Es gehe nicht nur um die Frage, was tatsächlich an den Vorwürfen gegen Cook dran ist. "Es geht um Donald Trumps Möglichkeit, die Fed mit neuen Ernennungen schneller auf die von ihm gewollte Linie niedrigerer Zinsen zu bringen", so Altmann.
Im Auge haben Anleger zudem den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Trump droht China mit Strafzöllen von bis zu 200 Prozent, falls Peking die Vereinigten Staaten nicht zuverlässig mit Magneten aus seltenen Erden beliefert. Zugleich räumte Trump ein, dass solch drastische Maßnahmen einen Zusammenbruch des Handels mit China bedeuten würden. "Wir haben ein viel mächtigeres Mittel, das sind Zölle. Wenn wir 100 Prozent, 200 Prozent Zölle erheben, dann würden wir überhaupt keinen Handel mehr mit China treiben". Dies wäre auch in Ordnung, wenn es sein müsste.
Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von SFC Energy einen Blick wert sein. Der Brennstoffzellenspezialist will angesichts sinkender Gewinne seine Kosten reduzieren
Die Titel von Krones sollten von einer Kaufempfehlung des Analysehauses Jefferies profitieren. Auf dem aktuellen Niveau biete sich Anlegern eine günstige Einstiegschance in einen global führenden Hersteller von Verpackungs- und Abfüllanlagen, schrieb Constantin Hesse. Eine klare Strategie, eine starke Umsetzung und ein robustes Finanzprofil dürften für überdurchschnittliches Wachstum sorgen, glaubt der Experte.
Dagegen könnten die Anteilsscheine der Commerzbank unter Druck geraten. Denn die Analysten der Bank of America stuften sie nach dem starken Lauf der vergangenen Monate von "Neutral" auf "Underperform" ab. So hat der Commerzbank-Aktienkurs 2025 auch dank Übernahmefantasie bisher um rund 130 Prozent zugelegt./edh/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 135,6 auf Tradegate (26. August 2025, 08:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,40 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -22,75 %/+0,14 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Was übrigens auch gar kein Problem darstellt.... Hobbys kosten nunmal, kennen wir ja auch von anderen. ;)
Das Problem liegt eher in der verlogenen Selbstdarstellung als selbsternannter Guru, Profitrader, Oldtimer Rally Fahrer und den dausssend weiteren Märchen.
Meine Güte, wie oft ist der aufgeflogen mit seinen Lügen.... :laugh:
Diese Aussage ist mindestens ab 2020 valide und bereits vielfach belegt.... im Corona Frühjahr wurde ich so richtig aufmerksam auf diesen Hütchenspieler, da er einen Short (DAX 10.500-11.000) nach dem anderen präsentierte. Diese liefen praktisch alle gegen die Wand und dann hörte man (auch auf Nachfrage hin) nichts mehr von derem Verbleib.
Einfach mal zurück lesen, wer Zweifel daran hat... ist alles nachvollziehbar.
Ganze Listen von eröffneten aber nie geschlossenen Shorts (auch aus späteren Jahren) wurden hier im Forum bereits eingestellt.
Was den DAX aktuell anbelangt, ich bleibe bei meiner Einschätzung von gestern Abend... Powell wird sich auch weiterhin nicht bevormunden lassen.
Der nächste anstehende Termin für einen evtl. Zinsentscheid ist erst am 17.9., dann noch zwei in diesem Jahr (29.10. und 10.12.)... warum sollte er sich heute also bereits auf irgend etwas festlegen?
Ich vermute eher das übliche bei diesen Zwischendurch-Reden -> "wir haben die Zahlen im Auge, alles im Griff, werden verantwortungsvoll handeln usw....."
Und genau das dürfte für den Markt doch eigentlich keine wirkliche Überraschung darstellen... -5% Potential im DAX sehe ich (wie manch anderer hier) jedenfalls ganz und gar nicht.
Aber klar, der Markt hat am Ende immer Recht, wir werden sehen.... Cola und Popcorn stehen jedenfalls bereit.
Good Luck @all, CB. 😎
Außerdem willst Du nur stänkern und provozieren wie man in jedem Beitrag von Dir lesen kann .
Du bist einer von den Leuten wo mich meine Eltern immer vorgewarnt haben .
Und jetzt schleich Dich !