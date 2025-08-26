    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    ANALYSE-FLASH

    UBS belässt Puma auf 'Sell' - Ziel 16,30 Euro

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma nach einem Bericht über den möglichen Ausstieg des größten Aktionärs mit einem Kursziel von 16,30 Euro auf "Sell" belassen. Die Spekulationen über einen Verkauf der Beteiligung der Pinault-Familie änderten zunächst das Narrativ bei Puma-Aktien, schrieb Robert Krankowski in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einem entsprechenden Bloomberg-Bericht. Wohl weiter schwache Fundamentaldaten träten da in den Hintergrund. Eine mögliche Änderung der Besitzverhältnisse könnte den Weg für einen klareren strategischen Wandel der Herzogenauracher freimachen. Aber falls sich die Spekulationen über den Pinault-Ausstieg in Luft auflösten, würde die schwache operative Entwicklung in den Vordergrund rücken. Die Puma-Aktie stieg am Montag nach dem Bericht um 16 Prozent auf knapp 22 Euro. Damit reduzierte sie den Verlust im bisherigen Jahresverlauf auf 50 Prozent./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:DE0006969603WKN:696960

     

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 21,33 auf Tradegate (26. August 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Rating: Sell
    Analyst: UBS
    Kursziel: 16,30 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
