ANALYSE-FLASH
UBS belässt Puma auf 'Sell' - Ziel 16,30 Euro
- UBS belässt Puma auf "Sell" mit Kursziel 16,30 Euro.
- Spekulationen über Pinault-Ausstieg beeinflussen Aktien.
- Schwache Fundamentaldaten könnten wieder im Fokus stehen.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma nach einem Bericht über den möglichen Ausstieg des größten Aktionärs mit einem Kursziel von 16,30 Euro auf "Sell" belassen. Die Spekulationen über einen Verkauf der Beteiligung der Pinault-Familie änderten zunächst das Narrativ bei Puma-Aktien, schrieb Robert Krankowski in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einem entsprechenden Bloomberg-Bericht. Wohl weiter schwache Fundamentaldaten träten da in den Hintergrund. Eine mögliche Änderung der Besitzverhältnisse könnte den Weg für einen klareren strategischen Wandel der Herzogenauracher freimachen. Aber falls sich die Spekulationen über den Pinault-Ausstieg in Luft auflösten, würde die schwache operative Entwicklung in den Vordergrund rücken. Die Puma-Aktie stieg am Montag nach dem Bericht um 16 Prozent auf knapp 22 Euro. Damit reduzierte sie den Verlust im bisherigen Jahresverlauf auf 50 Prozent./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 21,33 auf Tradegate (26. August 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +23,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,28 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,14 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -24,13 %/+89,66 % bedeutet.
