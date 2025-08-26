BERENBERG stuft LANXESS AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 30 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Wie vom Markt erwartet, habe der Chemiekonzern mit dem Quartalsbericht die Jahresziele gekappt, schrieb Andres Castanos-Mollor in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Er hält den Schritt für "aggressiv genug" und geht davon aus, dass die Gewinnentwicklung im zweiten Halbjahr ihren Boden erreicht./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 05:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 25,50EUR auf Tradegate (25. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Andres Castanos-Mollor

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25,00 € , was einem Rückgang von +-0,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer