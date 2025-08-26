Kursbeben! +120 Prozent seit Jahresbeginn & Goldaktie könnte weiter eskalieren

Die Kurse von Newmont, Barrick, Agnico Eagle Mines und Kinross Gold sind ins Laufen gekommen, dürften aber vor dem Hintergrund der zu erwartenden Fortsetzung der Goldpreisrallye noch enormes Potenzial haben. Die vergleichsweise robuste Quartalsberichtssaison unterstrich die fundamentale Stärke der Produzenten. Goldproduzenten haben sich (zum Großteil) zu wahren Gelddruckmaschinen entwickelt. Und davon profitieren nicht zuletzt die Aktionäre durch Dividendenzahlungen. Auch Aktienrückkaufprogramme sind ein probates Mittel, um die Gunst von Investoren und Anlegern zu gewinnen. Das erhöht die Attraktivität von Produzentenaktien ungemein und macht sie zu einer ernsthaften Alternative. Stellvertretend sei an dieser Stelle auf Platzhirsch Newmont Corp. verwiesen. Der US-amerikanische Gold- Kupferproduzent hat sich in den letzten Jahren neu aufgestellt. Der Markt honoriert mittlerweile die Bemühungen. Newmont haussiert in diesen Tagen eindrucksvoll. Doch es geht noch besser, viel besser. Hier lohnt ein Blick in die zweite Reihe.

Längere Zeit ging die Rallye im Goldpreis nahezu spurlos an den Produzentenaktien vorbei. Der Funke wollte zunächst nicht überspringen. Mittlerweile bietet sich ein ganz anderes Bild. Während der Goldpreis eine wohlverdiente Verschnaufpause einlegt, aber weiterhin die 4.000 US-Dollar fest im Blick hat , rumort es bei den Produzentenaktien gewaltig.

New Gold könnte weiter eskalieren

New Gold betreibt die beiden produzierenden Minen New Afton und Rainy River. Die beiden in Kanada gelegenen Minen bieten noch enormes Wachstumspotenzial. New Gold hat sich zum Ziel gesetzt, das Potenzial der Minen in den nächsten Jahren zu erschließen. So plant das Unternehmen, bis zum Jahr 2027 die Goldproduktion auf 375.000 bis 445.000 Unzen und die Kupferproduktion auf 95 Mio. bis 115 Mio. lbs anzuheben. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 produzierte New Gold 298.000 Unzen Gold und 54 Mio. lbs Kupfer. Doch nicht nur die Produktion soll steigen. Auch die Produktionskosten sollen deutlich fallen. Im Jahr 2027 rechnet der Produzent mit AISC (unter Berücksichtigung der Erlöse aus dem Verkauf von Beiprodukten) in Höhe von 400 US-Dollar bis 500 US-Dollar je Unze. Auch hier der Vergleich zum Jahr 2024. New Gold gab die AISC mit 1.239 US-Dollar an.

Quartalszahlenschock überstanden

New Gold wusste mit dem Quartalsbericht nicht in allen Belangen zu überzeugen. Die Quittung des Marktes folgte auf dem Fuß. Nach einem knackigen Kursrückgang als Folge der ambivalenten Daten fing sich New Gold jedoch wieder. Die Aktie drehte oberhalb von 4 US-Dollar nach oben ab. Die Erholung hat mittlerweile eine veritable Dynamik entfaltet. Aktuell steht der Widerstandsbereich von 5,5 US-Dollar im Fokus. Er erfolgreicher Ausbruch über die 5,5 US-Dollar würde ein frisches Kaufsignal in Richtung 6 US-Dollar auslösen. Dabei muss es nicht bleiben. Die Aktie weist gegenwärtig ein starkes Momentum auf, sodass es auch weit über die 6 US-Dollar gehen kann. Ein weiteres potenzielles Bewegungsziel liegt in diesem Fall bei 6,7 US-Dollar. Passt alles zusammen, könnte es über kurz oder lang für die Aktie auch wieder in den zweistelligen Kursbereich gehen. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 4,0 US-Dollar zu verorten. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

(Chart: 15 Jahre, Monatsbasis)