WDH/Goldpreis steigt - Eskalation zwischen Weißem Haus und US-Notenbank
- Goldpreis steigt stark wegen Konflikt zwischen Trump und Fed
- Trump fordert Entlassung von Fed-Gouverneurin Cook
- Zinssenkungen in den USA könnten Goldnachfrage erhöhen
(Wort ergänzt im ersten Absatz, letzter Satz)
FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist nach einer Eskalation im Konflikt zwischen der US-Regierung und der US-Notenbank Fed deutlich gestiegen. In der Nacht zum Dienstag legte der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London in kurzer Zeit um fast 40 US-Dollar zu und stieg bis auf rund 3.386 Dollar. Am Morgen kostete Gold zuletzt 3.376 Dollar je Feinunze - oder rund 2.900 Euro.
Für Unsicherheit und damit für mehr Nachfrage nach dem Edelmetall sorgt US-Präsident Donald Trump, der in die Personalpolitik der Notenbank Federal Reserve (Fed) eingreift und die sofortige Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook aus ihrem Amt im Vorstand angekündigte. Cook machte allerdings deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen will und dass sie weiter ihr Amt ausüben werde. "Der Präsident gab an, mich mit Gründen zu feuern, während rechtlich keine Gründe existieren - und er keine Vollmachten hat, dies zu tun", hieß es in einer Stellungnahme ihrer Anwaltsfirma.
"Die Eskalation zwischen Trump und der Fed lassen ein Szenario an Wahrscheinlichkeit gewinnen, in dem die Fed zunehmend politisch dominiert wird", kommentierten Analysten der Dekabank die jüngsten Ereignisse. Dies könnte zu Zinssenkungen in den USA führen. Präsident Trump hat in den vergangenen Monaten immer wieder und vehement Zinssenkungen gefordert und den Präsidenten der Notenbank, Jerome Powell, in diesem Zusammenhang mehrfach scharf kritisiert und beleidigt.
Zuvor war der Goldpreis bereits am vergangenen Freitag deutlich gestiegen. Notenbankchef Powell hatte in einer Rede Spekulationen auf eine Zinssenkung im September durch Verweis auf eine Schwäche des US-Arbeitsmarktes verstärkt.
Die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA erhöht in der Regel die Nachfrage nach dem Edelmetall, das keine Marktzinsen abwirft. Mit den jüngsten Preissprüngen näherte sich der Goldpreis wieder ein Stück weit dem Rekordhoch aus dem April bei 3.500 Dollar je Unze./jkr/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
getroffene Hunde bellen.... Wisch dir erstmal den Schaum vom Mund. Also ich habe hier nur zitiert, den Mist schreibst doch dann du...
elsifee
schrieb am 14.08.25 14:33:35
Beitrag Nr. 61.404 (78.063.215)
Antwort auf Beitrag Nr.: 78.056.147 von Keilfleckbarbe am 13.08.25 15:02:17
Zitat von Keilfleckbarbe:
Performance vom Vaneck Junior Miner, eine ganz klare Entscheidung für dich ... gebranntes Kind. Aber ja bin da voll bei dir, war ich auch schon investiert in meiner unsicheren Phase.
Nur eins muss man ganz klar zur Kenntnis nehmen, die Aktien, die da enthalten sind, haben schon einen großen Vorlauf hingelegt, jetzt allerdings kommt die zweite und dritte Phase und da werden die kleinen bis hin zu den reinen Explorer die Gewinne ein fahren. Deshalb jetzt die Einzelwerte, so zumindest meine Vorgehensweise.
Wie du siehst, bin ich schon Jahre in Einzelwerten unterwegs...Silver One, Aftermath, Blackrock Silver, Impact, Silver x, Exellon, Coe, SVRS, und und, ja glaubst du, ich würde da zum Spaß recherchieren. Nein ich hole andere sogar mit, weil ich es öffentlich mache. Habe aber auch schon geschrieben, dass ich Avino oder Americas Gold and Silver zu früh verkauft habe.
Wenn ich dann zum Beispiel eine Impact Silver für 0,12 ins Depot lege und bei 0,24 mal Gewinne mit nehme, ist doch absolut nachvollziehbar. Habe aber auch wieder nachgekauft bei 0,21 und auch öffentlich gemacht im Silberforum.
Gewinne mitnehmen heißt ja nicht die Aktie ganz aus dem Depot entfernen
Dann kommt die Barbe und schreibt so ein Mist zusammen, ich kenne sie schon Jahre, schau mal im IAM Forum nach, Barrick usw..alles hat sie schlecht geschrieben. Im Gold-Silber Forum auch einmal so und einmal andersherum. Silber geht gar nicht, wenn man sie List. Seit Silber über die 34 ist, hört man nichts mehr von ihr.
Jetzt ist sie auf einmal auch investiert, ich habe die ganzen Jahre meine Schachzüge offen gelegt. Na, ja egal, nur mal so.
Dann kommt auch noch eine Goldforelle und vergleicht mich mit der Barbe und bezichtigt mich der Lüge, im selber Atemzug erwartet er Erfahrung und Wissensaustausch, von einem Lügner...Hallo
das ist schon sehr grenzwertig, aber auch egal. Gibt ja noch andere Jungs, die mir dankbar sind für meine Recherche bei den Minenaktien, wie mir das Postfach regelmäßig bestätigt.
Ich habe mal mit 70000 angefangen bei den Minenaktien, bin jetzt bei weit über 200000 Buchgewinne im Depot, du glaubst ja nicht im Ernst, dass ich das die letzten Jahre erreicht hätte ohne zu Traden..never, alleine 2016-2017 habe ich sehr viel Geld verdient damit, aber nur weil ich die Jahre davor günstig eingesammelt habe und zum Beispiel nicht auf eine Barbe oder Analysten gehört habe.
Im Prinzip habe ich das hier alles nicht nötig, macht mir aber Spaß und ja vielleicht auch ein wenig Sucht ist dabei, aber mal ehrlich haben wir die nicht alle.
Musste ich mal loswerden. Zurück zu Gold und Silber, sieht erst mal gut aus.
Normalerweise halte ich mich ja am Wochenende zurück, dieses Geschreibsel kann ich allerdings nicht unkommentiert lassen.
Selten so einen Text mit so vielen Fehlern gelesen, dann noch absolut nicht nachvollziehbar. Wenn die Barbie auf dem Laufenden wäre, hätte sie mitbekommen, dass ich die Tage wieder nachgekauft habe und Gewinnmitnahmen, wenn man teilweise über 100 % mit einer Aktie gemacht hat, ist nichts Verwerfliches. Also zurück in deine Komfortzone und Nerv nicht hierum du Wendehals.
Schau lieber mal in den Foren von den Minenaktien nach, wie du sie schlecht geschrieben hast, wie IAM Gold und wie sie alle heißen und vor allem wo sie jetzt stehen, du Schlauberger. Wenn man auf dich gehört hätte, wären außer Spesen nichts gewesen.