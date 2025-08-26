Analysten sind begeistert von Intel-Investment der US-Regierung!

Die Beteiligung bleibt passiv – Washington erhält weder Sitz noch Stimmrechte im Aufsichtsrat. Analysten bewerten die Transaktion überwiegend positiv, wenn auch mit Einschränkungen.

Der US-Chipgigant Intel hat von der US-Regierung eine historische Finanzspritze in Höhe von 11,1 Milliarden US-Dollar erhalten. Das Investment, das durch den Erwerb von 433,3 Millionen Intel-Aktien zu einem Preis von 20,47 US-Dollar pro Anteil erfolgt, macht den Staat mit einem Anteil von 9,9 Prozent zum größten Einzelinvestor des Unternehmens.

KeyBanc: Weniger Unsicherheit um CHIPS-Act-Mittel

John Vinh und Ryan Rosumny von KeyBanc sehen in dem Schritt einen Befreiungsschlag. "Wir waren zuvor besorgt, dass eine staatliche Beteiligung mit zusätzlichen Verpflichtungen und einem potenziell aktivistischen Eigentümeransatz verbunden sein könnte. Diese Gefahr ist nun vom Tisch", schrieben die Analysten in einer Notiz.

Besonders wichtig: Mit dem Wegfall der Rückforderungsklausel ("Clawback") im Zusammenhang mit den bisherigen CHIPS-Act-Zuschüssen habe sich die Unsicherheit rund um die staatliche Förderung deutlich verringert.

Das US-Investment folgt auf eine zwei Milliarden US-Dollar schwere Beteiligung des japanischen Technologieinvestors SoftBank. Gemeinsam dürften beide Transaktionen laut KeyBanc die EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 um rund sieben Cent verwässern. Trotzdem bleibt das Votum bei "Sector Weight".

T.D. Cowen: Intel dürfte Foundry-Strategie fortsetzen

Auch T.D. Cowen bewertet das Engagement aus Washington als strategisch bedeutsam. Analyst Joshua Buchalter betonte, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ausstiegs aus der Entwicklung der 14A-Prozesstechnologie deutlich gesunken sei.

"Wir denken, dass Intels Hinweis im 2Q25-Bericht, man könne die 14A-Entwicklung einstellen, eher als Signal an die US-Regierung gedacht war – um die Notwendigkeit verlässlicher Kapitalzusagen zu unterstreichen – denn als reale Drohung", schrieb Buchalter.

Mit Blick auf TSMCs Fabriken in Arizona argumentiert T.D. Cowen, dass Washington eine starke US-domizilierte Alternative aufbauen wolle. Das Rating bleibt bei "Hold", das Kursziel liegt bei 20 US-Dollar.

Morgan Stanley: Warrants könnten Foundry-Verkäufe ermöglichen

Ein besonderes Augenmerk legt Morgan Stanley auf den Warrant-Teil der Transaktion. Die US-Regierung erhält ein fünfjähriges Optionsrecht auf weitere fünf Prozent der Intel-Aktien – allerdings nur, falls das Unternehmen die Mehrheit an seinem Foundry-Geschäft abgeben sollte.

"Das eröffnet theoretisch die Möglichkeit, dass Intel eines Tages den Mehrheitsanteil am Foundry-Geschäft veräußert – auch wenn wir derzeit keinen offensichtlichen Käufer sehen", schrieb Analyst Joseph Moore. Zwar sei das Foundry-Geschäft langfristig wenig attraktiv in Bezug auf Cashflows, dennoch gefalle die "strategische Richtung" des Deals. Morgan Stanley bewertet Intel mit "Equal-weight".

Wende im Kerngeschäft?

Für Intel markiert die Kapitalzufuhr einen wichtigen Schritt in einem langwierigen Umbauprozess. Ob das historische Investment langfristig auch die Trendwende im Kerngeschäft bringt, bleibt für viele Analysten jedoch offen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

