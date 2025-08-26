FORTEC Elektronik AG: Prognose 2024/25 erfolgreich getroffen!
Trotz eines herausfordernden Geschäftsjahres bleibt FORTEC Elektronik AG ein starker Partner in der Elektronikbranche.
Foto: adobe.stock.com
- FORTEC Elektronik AG hat im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Konzernumsatz von 79,7 Mio. EUR erzielt, was 16 % unter dem Vorjahreswert liegt.
- Das EBIT verringerte sich auf 1,9 Mio. EUR, was einer EBIT-Marge von 2,4 % entspricht, im Vergleich zu 7,5 % im Vorjahr.
- Der Konzernüberschuss belief sich auf 1,3 Mio. EUR, verglichen mit 5,3 Mio. EUR im Vorjahr.
- Der Umsatz lag am unteren Ende der prognostizierten Zielbandbreite von 80,0 Mio. EUR bis 95,0 Mio. EUR, während das EBIT im oberen Bereich der Prognose von 1,0 Mio. EUR bis 2,0 Mio. EUR lag.
- Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2025 betrug 50,0 Mio. EUR, im Vergleich zu 53,4 Mio. EUR im Vorjahr.
- FORTEC Elektronik AG wurde 1984 gegründet und bietet heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an, mit Tochterunternehmen in Deutschland, der Schweiz, UK und den USA.
Der Kurs von FORTEC Elektronik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,775EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,68 % im
Plus.
ISIN:DE0005774103WKN:577410
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
