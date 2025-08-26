    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnheuser-Busch InBev AktievorwärtsNachrichten zu Anheuser-Busch InBev
    Oettinger-Chef prophezeit Pleitewelle bei Brauereien

    Foto: Arne Dedert - DPA

    OETTINGEN (dpa-AFX) - Der deutschen Bierbranche steht nach Einschätzung des Oettinger-Chefs in den kommenden Jahren eine Pleitewelle bevor. "Die Brauereien werden wie Fliegen von der Wand fallen", sagte Stefan Blaschak, der Geschäftsführer des bayerischen Getränkeherstellers, der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag). "Die Welt der Brauereien bröckelt, bei den Kleinen sehen wir fast täglich Insolvenzen, es wird auch die Großen treffen."

    "Erdrutsch" bei der Bierproduktion

    Ursache der Entwicklung ist nach Blaschaks Worten der stetig sinkende Bierkonsum in Deutschland. Bislang sei der Bierabsatz relativ konstant um zwei bis drei Prozent pro Jahr gesunken. "Dieses Jahr aber erleben wir einen Erdrutsch", sagte der Oettinger-Chef. "Der Markt ist um 7 bis 7,5 Prozent eingebrochen", sagte der Manager der Zeitung. "Die Branche verlor allein im ersten Halbjahr 2025 im Inland rund 2,6 Millionen Hektoliter, das entspricht etwa drei Millionen Dosen pro Tag." fügte er hinzu.

    Standortschließung in Braunschweig

    Nach einem alljährlichen Ranking des Hopfenhändlers BarthHaas haben fünf von sechs deutschen Großbrauereien 2024 weniger Bier produziert als im Vorjahr, bei Oettinger fiel das Minus demnach besonders groß aus. Im kommenden Jahr will das Unternehmen seine Bierproduktion in Braunschweig einstellen, einem von vier Standorten. "Die Entscheidung zu Braunschweig tut mir extrem weh, die Menschen dort haben einen hervorragenden Job gemacht", sagte Blaschak der Zeitung. "Aber ich weiß, was kommen wird, und muss das Unternehmen langfristig ausrichten."/cho/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

    Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 70,02 auf Tradegate (26. August 2025, 09:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +2,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 97,66 Mrd..

    Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1721. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von +28,91 %/+45,49 % bedeutet.




