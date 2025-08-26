Oettinger-Chef prophezeit Pleitewelle bei Brauereien
- Pleitewelle in der Bierbranche droht, warnt Oettinger-Chef.
- Bierkonsum in Deutschland sinkt dramatisch um 7%.
- Oettinger schließt Brauerei in Braunschweig, große Verluste.
OETTINGEN (dpa-AFX) - Der deutschen Bierbranche steht nach Einschätzung des Oettinger-Chefs in den kommenden Jahren eine Pleitewelle bevor. "Die Brauereien werden wie Fliegen von der Wand fallen", sagte Stefan Blaschak, der Geschäftsführer des bayerischen Getränkeherstellers, der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag). "Die Welt der Brauereien bröckelt, bei den Kleinen sehen wir fast täglich Insolvenzen, es wird auch die Großen treffen."
"Erdrutsch" bei der Bierproduktion
Ursache der Entwicklung ist nach Blaschaks Worten der stetig sinkende Bierkonsum in Deutschland. Bislang sei der Bierabsatz relativ konstant um zwei bis drei Prozent pro Jahr gesunken. "Dieses Jahr aber erleben wir einen Erdrutsch", sagte der Oettinger-Chef. "Der Markt ist um 7 bis 7,5 Prozent eingebrochen", sagte der Manager der Zeitung. "Die Branche verlor allein im ersten Halbjahr 2025 im Inland rund 2,6 Millionen Hektoliter, das entspricht etwa drei Millionen Dosen pro Tag." fügte er hinzu.
Standortschließung in Braunschweig
Nach einem alljährlichen Ranking des Hopfenhändlers BarthHaas haben fünf von sechs deutschen Großbrauereien 2024 weniger Bier produziert als im Vorjahr, bei Oettinger fiel das Minus demnach besonders groß aus. Im kommenden Jahr will das Unternehmen seine Bierproduktion in Braunschweig einstellen, einem von vier Standorten. "Die Entscheidung zu Braunschweig tut mir extrem weh, die Menschen dort haben einen hervorragenden Job gemacht", sagte Blaschak der Zeitung. "Aber ich weiß, was kommen wird, und muss das Unternehmen langfristig ausrichten."/cho/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 70,02 auf Tradegate (26. August 2025, 09:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +2,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 97,66 Mrd..
Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1721. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von +28,91 %/+45,49 % bedeutet.
Bier ,welches in der EU verkauft wird ,wird auch meist in der EU gebraut. Corona Extra wird glaub bei Hasseroeder gebraut und nicht aus Mexiko hierher geschifft . Die Brauereikonzerne haben in den Laendern, in denen sie verkaufen, meist auch Produktionskapazitäten.
Für die Spirituosen-Hersteller ist das wesentlich gefährlicher. Bieraktien werden mit runter gezogen ,da sie wohl in den gleichen Etfs und Fonds sind wie die Spirituosenwelt.
Auch bei den Marken ist man vorne. Corona Extra hab ich gerade im Supermarkt für 1,25 die Dose (0,33l) gesehen. Solche Preise sind Leute bereit zu zaheln, während andere den Kasten zu 5 bis 10 Euro verschleudern müssen.
Das Problem der Brauerei Aktien und die schlechte Performance der letzen Jahre kam wohl aus dem SChuldenüberhang. Die Branche hat extrem konsolidiert. An den Schulden haben Anheuser (aber auch der Konkurrent Molson Coors) über Jahre abzahlen müssen.
Die Aktien sind vom Free Cash Flow her günstig. Meine Spekulation ist, dass mit niedrigeren SChuldenständen auch die Dividenden und Aktienrückkäufe wieder steigen.
Dann wird die Aktien auch für ausschüttungsorientierte Anleger wieder interessant. Die Bierkonzerne sind immer noch Cashmaschinen (auch wenn natürlich die Zeiten von Bier auf der Arbeit oder zum Frühstück vorbei sind).
Man muss auch bedenken, dass Anheuser sehr international ist. Große Teile des Geschäfts finden in Mittel und Südamerika statt. Da hat man natürlich immer auch Schwankungen durch die Währung.
Die Brauereien sind gerade nicht sehr beliebt an der Börse. Wie beim Tabak denke ich aber, dass die Bierkonzerne noch viele profitable Jahre haben. Viele kleinere Brauereien haben Probleme, da sie nicht das Geld für die Erschaffung von Premiummarken ( wie Corona Extra usw) haben. Diese scheiden wenn früher aus dem Markt aus als Anheuser, Heineken und Co.
Die Aktien sind natürlich keine AI/KI- Raketen. Die Werte sind interessant, da sie zu hohen Cashflowrenditen handeln.