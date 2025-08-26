Finanzchefin Benchikh geht mit sofortiger Wirkung

Die Managerin war nach einer Tätigkeit beim Spirituosenkonzern Diageo im Mai 2024 zu British American Tobacco als Finanzchefin zurückgekehrt. Vor ihrem Eintritt bei Diageo im Jahr 2020 war sie beim Tabakkonzern bereits rund 20 Jahre lang in verschiedenen Funktionen tätig gewesen./tav/nas/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur British American Tobacco Aktie

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 49,60 auf Tradegate (26. August 2025, 08:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der British American Tobacco Aktie um -0,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,83 %.

Die Marktkapitalisierung von British American Tobacco bezifferte sich zuletzt auf 107,55 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 637,63GBP. Von den letzten 8 Analysten der British American Tobacco Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.800,00GBP was eine Bandbreite von -32,93 %/+9.656,10 % bedeutet.