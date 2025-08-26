    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsSTOXX Europe 50 EUR (Price) IndexvorwärtsNachrichten zu STOXX Europe 50 EUR (Price)

    British American Tobacco

    Finanzchefin Benchikh geht mit sofortiger Wirkung

    Für Sie zusammengefasst
    • British American Tobacco sucht neuen Finanzvorstand.
    • Soraya Benchikh tritt sofort von ihrem Posten zurück.
    • Javed Iqbal wird interimistisch Finanzchef bis Nachfolger.
    British American Tobacco - Finanzchefin Benchikh geht mit sofortiger Wirkung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der Zigarettenhersteller British American Tobacco muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Die bisherige Amtsinhaberin Soraya Benchikh werde mit sofortiger Wirkung von ihrem Posten zurücktreten, teilte das Unternehmen am Dienstag in London mit. Die Suche nach einem Nachfolger werde eingeleitet, hieß es. Als Interims-Finanzchef wurde Javed Iqbal bestellt, der aktuell einen leitenden Posten als Direktor für Digitales und IT innehat.

    Iqbal hatte bereits zwischen Mai 2023 und April 2024 das Finanzressort interimistisch geleitet. Die bisherige Amtsinhaberin Benchikh wird den Angaben zufolge noch bis Jahresende zur Verfügung stehen, um den Übergang zu unterstützen.

    Die Managerin war nach einer Tätigkeit beim Spirituosenkonzern Diageo im Mai 2024 zu British American Tobacco als Finanzchefin zurückgekehrt. Vor ihrem Eintritt bei Diageo im Jahr 2020 war sie beim Tabakkonzern bereits rund 20 Jahre lang in verschiedenen Funktionen tätig gewesen./tav/nas/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur British American Tobacco Aktie

    Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 49,60 auf Tradegate (26. August 2025, 08:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der British American Tobacco Aktie um -0,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von British American Tobacco bezifferte sich zuletzt auf 107,55 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 637,63GBP. Von den letzten 8 Analysten der British American Tobacco Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.800,00GBP was eine Bandbreite von -32,93 %/+9.656,10 % bedeutet.




    3 im Artikel enthaltene Werte
