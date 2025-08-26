    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDermapharm Holding AktievorwärtsNachrichten zu Dermapharm Holding
    JEFFERIES stuft Dermapharm auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Bestätigte Eckdaten und Jahresziele des Arzneimittelherstellers sprächen für anziehende Gewinne im zweiten Halbjahr, schrieb Fabian Piasta am Dienstag nach Zahlen./rob/ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 33,50EUR auf Tradegate (26. August 2025, 09:01 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Fabian Piasta
    Analysiertes Unternehmen: Dermapharm
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 49
    Kursziel alt: 49
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Autor
    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
