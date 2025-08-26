Potenzial bleibt ungenutzt - jede zweite Person bricht den Kauf ab (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPinterest Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Pinterest Registered (A)

    Bonn (ots) - Reichweite ja, Umsatz nein? Rund die Hälfte der Menschen, die auf
    Social Media zum Kauf von Mode- und Sportartikeln inspiriert wird, schließt den
    Kauf nie in den sozialen Netzwerken ab. Fehlende Direktkauffunktion, zu wenig
    Produktinfos, schlechte Angebote - die Liste der Gründe ist laut der
    Simon-Kucher Fashion-App-Studie lang. Und das obwohl viele Social Commerce in
    Sachen Fashion schätzen. So kauft ein Fünftel häufiger und ein Viertel spontaner
    ein.

    - 49 % schließen Mode-Käufe auf sozialen Medien nicht ab
    - Kauf-Abbruch: 35 % fehlen Produktinfos, 31 % haben Datenschutzbedenken, 15 %
    fehlt Direktkauffunktion
    - Instagram (54 %) und TikTok (51 %) beliebteste Social-Media-Kanäle zum
    Mode-Shopping
    - YouTube (36 %) und Pinterest (27 %) mit deutlichem Abstand auf den Plätzen
    drei und vier
    - Spontankäufe steigen: 25 % kaufen spontan, 20 % kaufen häufiger Modeartikel
    durch Social Media
    - Social Media steigert Experimentierfreude: Ein Viertel wagt durch Inspiration
    neue Marken und Stile

    Laut der aktuellen Simon-Kucher Fashion-App-Studie bricht jede zweite Person (49
    Prozent) ihre Modekäufe auf Social Media ab. "Social Commerce hat ein massives
    Potenzial, das Mode- und Sportartikelanbieter bisher unzureichend nutzen", sagt
    Martin Mattes, Partner bei Simon-Kucher. "Die Anbieter verschenken hier
    Umsatzchancen, weil wesentliche Funktionen fehlen oder nicht überzeugen."

    "Die Kaufhürden auf Social-Media sind zu hoch!"

    Dabei könnte Social Commerce erfolgreicher sein, wenn Anbieter zentrale
    Schwachpunkte beseitigen würden: Ein Drittel der Konsumierenden (35 Prozent)
    kritisiert unzureichende Produktinformationen. Fast ebenso viele (31 Prozent)
    haben Bedenken beim Datenschutz. Mehr als jede zehnte Person (15 Prozent) würde
    gerne kaufen, vermisst aber die Direktkauffuntion. "Die Kaufhürden auf
    Social-Media sind zu hoch! Händler und Hersteller müssen dringend die
    Produktinformationen ausbauen, Direktkäufe ermöglichen und Vertrauen schaffen!",
    so Markus Goller, Partner bei Simon-Kucher.

    Social Media führt zu häufigeren und spontanen Modekäufen

    Wie groß das Potential in Sachen Social Commerce ist? Laut der Simon-Kucher
    Fashion-App-Studie schlägt auf Grund von Social Media bei Mode- und Sportartikel
    jede fünfte Person häufiger zu, jede vierte Person entscheidet sich spontan zum
    Kauf. Sogar die Experimentierfreude steigt: So gibt ein Viertel an, durch Social
    Media neue Stile auszuprobieren. "Social Media hat sich längst zu einer
    entscheidenden Inspirationsquelle entwickelt. Jetzt muss es gelingen, diese
    Impulse direkt in Umsatz zu verwandeln", resümiert Goller.

    Instagram und TikTok als führende Fashion-Apps

    Beliebteste Plattformen zum Entdecken neuer Mode- und Sportartikel sind
    Instagram (54 Prozent) und TikTok (51 Prozent). Dahinter folgen YouTube (36
    Prozent) und Pinterest (27 Prozent) mit deutlichem Abstand. "Mode- und
    Sportartikelanbieter sollten plattformbezogen denken", sagt Markus Kröll, Senior
    Director bei Simon-Kucher. "Die Nutzererwartungen unterscheiden sich stark nach
    Plattform. Eine pauschale Ansprache funktioniert nicht mehr."

    *Über die Studie: Die repräsentative Simon-Kucher Fashion-App-Studie 2025 wurde
    im März 2025 von Simon-Kucher in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen
    Marktforschungsinstitut Appinio durchgeführt. 1.000 Verbraucher*innen in
    Deutschland wurden hierfür zu Fashion-Apps und ihren Funktionen befragt.

    Vertiefende Informationen und Infografiken in Druckqualität (aktuell nur für
    Medien und Partnerunternehmen) sind auf Anfrage erhältlich. Teil 1 (https://www.
    simon-kucher.com/de/insights/fashion-apps-zalando-dominiert-traditionshaeuser-st
    uerzen-digital-ab) und Teil 2 (https://www.simon-kucher.com/de/insights/fashion-
    app-studie-kunden-shoppen-mehr-aber-nicht-der-filiale) der Simon-Kucher
    Fashion-App Studie der Studienergbnisse steht bereits zum Download bereit. Die
    Ergebnisse zu dieser Pressemitteilung (Teil 3) stehen in Kürze ebenfalls auf
    simon-kucher.com zum Download bereit.

    Über Simon-Kucher

    Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000
    Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir
    helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer
    Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu
    Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit rund 40 Jahren
    Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den
    Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum. http://www.simon-kucher.com

    Pressekontakt:

    Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur
    Verfügung:
    Linda Katharina Klein (Communications & Marketing Manager)
    Tel: +49 173 5381929
    E-Mail: linda.klein@simon-kucher.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78805/6104019
    OTS: Simon - Kucher & Partners


