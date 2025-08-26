Social Commerce in der Mode
Potenzial bleibt ungenutzt - jede zweite Person bricht den Kauf ab (FOTO)
Bonn (ots) - Reichweite ja, Umsatz nein? Rund die Hälfte der Menschen, die auf
Social Media zum Kauf von Mode- und Sportartikeln inspiriert wird, schließt den
Kauf nie in den sozialen Netzwerken ab. Fehlende Direktkauffunktion, zu wenig
Produktinfos, schlechte Angebote - die Liste der Gründe ist laut der
Simon-Kucher Fashion-App-Studie lang. Und das obwohl viele Social Commerce in
Sachen Fashion schätzen. So kauft ein Fünftel häufiger und ein Viertel spontaner
ein.
- 49 % schließen Mode-Käufe auf sozialen Medien nicht ab
- Kauf-Abbruch: 35 % fehlen Produktinfos, 31 % haben Datenschutzbedenken, 15 %
fehlt Direktkauffunktion
- Instagram (54 %) und TikTok (51 %) beliebteste Social-Media-Kanäle zum
Mode-Shopping
- YouTube (36 %) und Pinterest (27 %) mit deutlichem Abstand auf den Plätzen
drei und vier
- Spontankäufe steigen: 25 % kaufen spontan, 20 % kaufen häufiger Modeartikel
durch Social Media
- Social Media steigert Experimentierfreude: Ein Viertel wagt durch Inspiration
neue Marken und Stile
Laut der aktuellen Simon-Kucher Fashion-App-Studie bricht jede zweite Person (49
Prozent) ihre Modekäufe auf Social Media ab. "Social Commerce hat ein massives
Potenzial, das Mode- und Sportartikelanbieter bisher unzureichend nutzen", sagt
Martin Mattes, Partner bei Simon-Kucher. "Die Anbieter verschenken hier
Umsatzchancen, weil wesentliche Funktionen fehlen oder nicht überzeugen."
"Die Kaufhürden auf Social-Media sind zu hoch!"
Dabei könnte Social Commerce erfolgreicher sein, wenn Anbieter zentrale
Schwachpunkte beseitigen würden: Ein Drittel der Konsumierenden (35 Prozent)
kritisiert unzureichende Produktinformationen. Fast ebenso viele (31 Prozent)
haben Bedenken beim Datenschutz. Mehr als jede zehnte Person (15 Prozent) würde
gerne kaufen, vermisst aber die Direktkauffuntion. "Die Kaufhürden auf
Social-Media sind zu hoch! Händler und Hersteller müssen dringend die
Produktinformationen ausbauen, Direktkäufe ermöglichen und Vertrauen schaffen!",
so Markus Goller, Partner bei Simon-Kucher.
Social Media führt zu häufigeren und spontanen Modekäufen
Wie groß das Potential in Sachen Social Commerce ist? Laut der Simon-Kucher
Fashion-App-Studie schlägt auf Grund von Social Media bei Mode- und Sportartikel
jede fünfte Person häufiger zu, jede vierte Person entscheidet sich spontan zum
Kauf. Sogar die Experimentierfreude steigt: So gibt ein Viertel an, durch Social
Media neue Stile auszuprobieren. "Social Media hat sich längst zu einer
entscheidenden Inspirationsquelle entwickelt. Jetzt muss es gelingen, diese
Impulse direkt in Umsatz zu verwandeln", resümiert Goller.
Instagram und TikTok als führende Fashion-Apps
Beliebteste Plattformen zum Entdecken neuer Mode- und Sportartikel sind
Instagram (54 Prozent) und TikTok (51 Prozent). Dahinter folgen YouTube (36
Prozent) und Pinterest (27 Prozent) mit deutlichem Abstand. "Mode- und
Sportartikelanbieter sollten plattformbezogen denken", sagt Markus Kröll, Senior
Director bei Simon-Kucher. "Die Nutzererwartungen unterscheiden sich stark nach
Plattform. Eine pauschale Ansprache funktioniert nicht mehr."
*Über die Studie: Die repräsentative Simon-Kucher Fashion-App-Studie 2025 wurde
im März 2025 von Simon-Kucher in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen
Marktforschungsinstitut Appinio durchgeführt. 1.000 Verbraucher*innen in
Deutschland wurden hierfür zu Fashion-Apps und ihren Funktionen befragt.
Vertiefende Informationen und Infografiken in Druckqualität (aktuell nur für
Medien und Partnerunternehmen) sind auf Anfrage erhältlich. Teil 1 (https://www.
simon-kucher.com/de/insights/fashion-apps-zalando-dominiert-traditionshaeuser-st
uerzen-digital-ab) und Teil 2 (https://www.simon-kucher.com/de/insights/fashion-
app-studie-kunden-shoppen-mehr-aber-nicht-der-filiale) der Simon-Kucher
Fashion-App Studie der Studienergbnisse steht bereits zum Download bereit. Die
Ergebnisse zu dieser Pressemitteilung (Teil 3) stehen in Kürze ebenfalls auf
simon-kucher.com zum Download bereit.
Über Simon-Kucher
Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000
Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir
helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer
Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu
Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit rund 40 Jahren
Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den
Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum. http://www.simon-kucher.com
Pressekontakt:
Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung:
Linda Katharina Klein (Communications & Marketing Manager)
Tel: +49 173 5381929
E-Mail: linda.klein@simon-kucher.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78805/6104019
OTS: Simon - Kucher & Partners
