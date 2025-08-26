Potenzial bleibt ungenutzt - jede zweite Person bricht den Kauf ab (FOTO)

Bonn (ots) - Reichweite ja, Umsatz nein? Rund die Hälfte der Menschen, die auf

Laut der aktuellen Simon-Kucher Fashion-App-Studie bricht jede zweite Person (49Prozent) ihre Modekäufe auf Social Media ab. "Social Commerce hat ein massivesPotenzial, das Mode- und Sportartikelanbieter bisher unzureichend nutzen", sagtMartin Mattes, Partner bei Simon-Kucher. "Die Anbieter verschenken hierUmsatzchancen, weil wesentliche Funktionen fehlen oder nicht überzeugen.""Die Kaufhürden auf Social-Media sind zu hoch!"Dabei könnte Social Commerce erfolgreicher sein, wenn Anbieter zentraleSchwachpunkte beseitigen würden: Ein Drittel der Konsumierenden (35 Prozent)kritisiert unzureichende Produktinformationen. Fast ebenso viele (31 Prozent)haben Bedenken beim Datenschutz. Mehr als jede zehnte Person (15 Prozent) würdegerne kaufen, vermisst aber die Direktkauffuntion. "Die Kaufhürden aufSocial-Media sind zu hoch! Händler und Hersteller müssen dringend dieProduktinformationen ausbauen, Direktkäufe ermöglichen und Vertrauen schaffen!",so Markus Goller, Partner bei Simon-Kucher.Social Media führt zu häufigeren und spontanen ModekäufenWie groß das Potential in Sachen Social Commerce ist? Laut der Simon-KucherFashion-App-Studie schlägt auf Grund von Social Media bei Mode- und Sportartikeljede fünfte Person häufiger zu, jede vierte Person entscheidet sich spontan zumKauf. Sogar die Experimentierfreude steigt: So gibt ein Viertel an, durch SocialMedia neue Stile auszuprobieren. "Social Media hat sich längst zu einerentscheidenden Inspirationsquelle entwickelt. Jetzt muss es gelingen, dieseImpulse direkt in Umsatz zu verwandeln", resümiert Goller.Instagram und TikTok als führende Fashion-AppsBeliebteste Plattformen zum Entdecken neuer Mode- und Sportartikel sindInstagram (54 Prozent) und TikTok (51 Prozent). Dahinter folgen YouTube (36Prozent) und Pinterest (27 Prozent) mit deutlichem Abstand. "Mode- undSportartikelanbieter sollten plattformbezogen denken", sagt Markus Kröll, SeniorDirector bei Simon-Kucher. "Die Nutzererwartungen unterscheiden sich stark nachPlattform. Eine pauschale Ansprache funktioniert nicht mehr."*Über die Studie: Die repräsentative Simon-Kucher Fashion-App-Studie 2025 wurdeim März 2025 von Simon-Kucher in Zusammenarbeit mit dem unabhängigenMarktforschungsinstitut Appinio durchgeführt. 1.000 Verbraucher*innen inDeutschland wurden hierfür zu Fashion-Apps und ihren Funktionen befragt.Vertiefende Informationen und Infografiken in Druckqualität (aktuell nur fürMedien und Partnerunternehmen) sind auf Anfrage erhältlich. Teil 1 (https://www.simon-kucher.com/de/insights/fashion-apps-zalando-dominiert-traditionshaeuser-stuerzen-digital-ab) und Teil 2 (https://www.simon-kucher.com/de/insights/fashion-app-studie-kunden-shoppen-mehr-aber-nicht-der-filiale) der Simon-KucherFashion-App Studie der Studienergbnisse steht bereits zum Download bereit. DieErgebnisse zu dieser Pressemitteilung (Teil 3) stehen in Kürze ebenfalls aufsimon-kucher.com zum Download bereit.Über Simon-KucherSimon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wirhelfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrerUnternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zuInnovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit rund 40 JahrenErfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in denBereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum. http://www.simon-kucher.comPressekontakt:Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zurVerfügung:Linda Katharina Klein (Communications & Marketing Manager)Tel: +49 173 5381929E-Mail: linda.klein@simon-kucher.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/78805/6104019OTS: Simon - Kucher & Partners