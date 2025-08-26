Altamount Software übernimmt die Somentec Software GmbH und erweitert Portfolio um Energie

Berlin (ots) - Die Altamount Software GmbH, eine Plattform der CHAPTERS Group

AG, hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Somentec Software GmbH ("Somentec")

von den Stadtwerken Schwäbisch Hall unterzeichnet.



Mit der Übernahme erweitert Altamount seine Branchenabdeckung um das Vertical

Energie und positioniert sich damit strategisch in einem zukunftsrelevanten

Wachstumsmarkt. Somentec ist ein etablierter Softwareanbieter mit Schwerpunkt

auf Abrechnungs-, Kundenmanagement- und Portallösungen für Energieversorger und

Stadtwerke. Das Unternehmen mit Sitz in Langen beschäftigt rund 100

Mitarbeitende und ist seit über zwei Jahrzehnten ein verlässlicher Partner für

die Digitalisierung der Energiewirtschaft in Deutschland.





Ronald Pfitzer, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH:"Mit Altamount hat die Somentec einen starken Partner an der Seite, der sowohldas notwendige technologische Know-how als auch die strategische Ausrichtungmitbringt, um die nächsten Entwicklungsschritte erfolgreich zu gestalten",erklärt Ronald Pfitzer, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH undbisheriger Sprecher der Geschäftsleitung der Somentec Software GmbH.Andreas Philippi, CEO der Altamount Software GmbH: "Mit Somentec gewinnen wirein starkes Unternehmen, das perfekt zu unserer Strategie passt, in vertikalspezialisierten Märkten führende Softwarelösungen anzubieten. DieEnergiewirtschaft steht vor tiefgreifenden Veränderungen - Digitalisierung,Dekarbonisierung und Dezentralisierung - und wir wollen gemeinsam mit Somentecunsere Kunden dabei unterstützen, diese Chancen erfolgreich zu nutzen. Wirheißen das Team herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Reise."Timm Overmans, Head of M&A der Altamount Software GmbH: "Der Einstieg in denEnergiemarkt ist für uns ein bedeutender Meilenstein. Unser Ziel ist es, einestarke, vernetzte Unternehmensgruppe in diesem Bereich aufzubauen und mitunserer Cybersecurity-Kompetenz unseren Kunden möglichst viele Funktionen undSicherheitsaspekte aus einer Hand anzubieten."Die Altamount Software GmbH ist eine Plattform der CHAPTERS Group AG undfokussiert sich auf den Aufbau einer Unternehmensgruppe von Softwareanbieternaus den Bereichen kritische Infrastruktur und Governance, Risk & Compliance(GRC). Durch die Vernetzung der Lösungen trägt Altamount dazu bei, Sicherheit,Effizienz und regulatorische Konformität in zentralen Bereichen der Wirtschaftzu stärken.Die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH sind ein kommunaler Energieversorger undInfrastrukturdienstleister mit Sitz in Schwäbisch Hall. Das Unternehmen bietetStrom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung sowie Telekommunikations- undEnergiedienstleistungen für private, gewerbliche und kommunale Kunden. Mit einemklaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation treiben die Stadtwerke dieEnergiewende in der Region aktiv voran und investieren in zukunftsfähigeLösungen für eine sichere, effiziente und umweltfreundliche Energieversorgung.Als Gesellschafterin der Somentec Software GmbH haben die Stadtwerke derenerfolgreiche Entwicklung über viele Jahre hinweg begleitet.