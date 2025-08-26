Altamount Software übernimmt die Somentec Software GmbH und erweitert Portfolio um Energie
Berlin (ots) - Die Altamount Software GmbH, eine Plattform der CHAPTERS Group
AG, hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Somentec Software GmbH ("Somentec")
von den Stadtwerken Schwäbisch Hall unterzeichnet.
Mit der Übernahme erweitert Altamount seine Branchenabdeckung um das Vertical
Energie und positioniert sich damit strategisch in einem zukunftsrelevanten
Wachstumsmarkt. Somentec ist ein etablierter Softwareanbieter mit Schwerpunkt
auf Abrechnungs-, Kundenmanagement- und Portallösungen für Energieversorger und
Stadtwerke. Das Unternehmen mit Sitz in Langen beschäftigt rund 100
Mitarbeitende und ist seit über zwei Jahrzehnten ein verlässlicher Partner für
die Digitalisierung der Energiewirtschaft in Deutschland.
Ronald Pfitzer, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH:
"Mit Altamount hat die Somentec einen starken Partner an der Seite, der sowohl
das notwendige technologische Know-how als auch die strategische Ausrichtung
mitbringt, um die nächsten Entwicklungsschritte erfolgreich zu gestalten",
erklärt Ronald Pfitzer, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH und
bisheriger Sprecher der Geschäftsleitung der Somentec Software GmbH.
Andreas Philippi, CEO der Altamount Software GmbH: "Mit Somentec gewinnen wir
ein starkes Unternehmen, das perfekt zu unserer Strategie passt, in vertikal
spezialisierten Märkten führende Softwarelösungen anzubieten. Die
Energiewirtschaft steht vor tiefgreifenden Veränderungen - Digitalisierung,
Dekarbonisierung und Dezentralisierung - und wir wollen gemeinsam mit Somentec
unsere Kunden dabei unterstützen, diese Chancen erfolgreich zu nutzen. Wir
heißen das Team herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Reise."
Timm Overmans, Head of M&A der Altamount Software GmbH: "Der Einstieg in den
Energiemarkt ist für uns ein bedeutender Meilenstein. Unser Ziel ist es, eine
starke, vernetzte Unternehmensgruppe in diesem Bereich aufzubauen und mit
unserer Cybersecurity-Kompetenz unseren Kunden möglichst viele Funktionen und
Sicherheitsaspekte aus einer Hand anzubieten."
Die Altamount Software GmbH ist eine Plattform der CHAPTERS Group AG und
fokussiert sich auf den Aufbau einer Unternehmensgruppe von Softwareanbietern
aus den Bereichen kritische Infrastruktur und Governance, Risk & Compliance
(GRC). Durch die Vernetzung der Lösungen trägt Altamount dazu bei, Sicherheit,
Effizienz und regulatorische Konformität in zentralen Bereichen der Wirtschaft
zu stärken.
Die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH sind ein kommunaler Energieversorger und
Infrastrukturdienstleister mit Sitz in Schwäbisch Hall. Das Unternehmen bietet
Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung sowie Telekommunikations- und
Energiedienstleistungen für private, gewerbliche und kommunale Kunden. Mit einem
klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation treiben die Stadtwerke die
Energiewende in der Region aktiv voran und investieren in zukunftsfähige
Lösungen für eine sichere, effiziente und umweltfreundliche Energieversorgung.
Als Gesellschafterin der Somentec Software GmbH haben die Stadtwerke deren
erfolgreiche Entwicklung über viele Jahre hinweg begleitet.
Crateministry schrieb 09.06.25, 21:46
Man brauch kein grosser Valueinvestor zu sein, um zu sehen, dass da irgendetwas bewertungstechnisch nicht passt =Dmitdiskutieren »
- Man macht Kapitalerhöhungen und verdoppelt das negative Periodenergebnis
- Man investiert EUR 100m, um den OCF um EUR 4m zu steigern
Ein Bewertungsversuch - Man kann sich die Bewertungen anderer Serial Acquirers anschauen. Allesamt wesentlich moderater bewertet (Quelle Aktien-Guide):
Constellation Software: 7.5x
Vitec Software: 5.8x
Upland Software: 1.0x
Was bei einer Vielzahl von KE´s, fremdfinanzierten Akquisitionen und nicht-missionskritischen Softwareassets passieren kann, sieht man ja bei Upland Software. Ich sehe Chapters Group in ein ähnliches Dilemma laufen.
Auf LinkedIn kann man den "Track Record" der Chapters Group ja mal nachvollziehen. Das sind kleine Softwareklitschen mit weniger als 75 Mitarbeitern (Zahlen basieren auf LinkedIn Daten) die zusammengewürfelt werden, ohne jegliches strategisches Rational, mal im Sicherheitsbereich, mal im Personenbeförderungsbereich- keinerlei roter Faden:
Verkehrsautomatisierung Berlin (29 Mitarbeiter),
XPLAIN AG (46 Mitarbeiter)
GBS Europa (46 Mitarbeiter)
HUP GmbH (57 Mitarbeiter),
PSI Transcom (63 Mitarbeiter)
Ein Vergleich mit Constellation verbietet sich, da CSI über eine hohe Investitionsdisziplin seit > 30 Jahren verfügt, weltweit agiert und nur missionskritische Unternehmen (<7% churn) zu ordentlichen Preisen investiert. Deren Geschäftsmodell ist erprobt und mit > 1.000 Softwareassets auf ihrer Plattform können die ganz andere Synergien heben. CSI hat im Übrigen in Ihrer 30 Jährigen Historie nur eine kleine KE am Anfang durchgeführt, hat Null Bankschulden und finanziert die Akquisitionen aus dem FCF.
Mein Fairer Wert der Chapters Group liegt bei 2x Umsatz (EUR 7.56).
bavaria_1 schrieb 07.06.25, 13:20
@SirMike, wie bewertest du denn die Chapters Group? Bewertung ist doch jenseits von Gut und Böse. Ein immer wieder angestellter Vergleich mit Constellation Software hinkt m. M. nach gewaltig, da Constellation zu deutlich günstigeren Konditionen die Firmen akquirieren könnte, bzw sich dran beteiligen konnte.mitdiskutieren »
ValueInvestor2018 schrieb 02.06.25, 06:39
Die Angabe des organischen Wachstums konnte ich im Geschäftsbericht nicht finden. Ich tue mich hier ein wenig schwer, da ich die peers alle in IFRS habe und bei Chapters Group ist gar kein positives EPS berechnen kann. Von der GuV wäre es für mich schwierig, hier zu investieren, von der Entwicklung und Pipeline wäre es wiederum positiv. Wenn ich mir den CF anschaue, lebt die Firma am Ende von KEs, zahlt damit die Anleihe zurück und holt darüber die Firmen rein. Absolut legitim, nur der operative CF ist schwach und am Ende bewerte ich Unternehmen danach, welchen Ertrag sie bringen und nicht, ob der Vorstand gute KEs umsetzt.mitdiskutieren »
