    Altamount Software übernimmt die Somentec Software GmbH und erweitert Portfolio um Energie

    Berlin (ots) - Die Altamount Software GmbH, eine Plattform der CHAPTERS Group
    AG, hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Somentec Software GmbH ("Somentec")
    von den Stadtwerken Schwäbisch Hall unterzeichnet.

    Mit der Übernahme erweitert Altamount seine Branchenabdeckung um das Vertical
    Energie und positioniert sich damit strategisch in einem zukunftsrelevanten
    Wachstumsmarkt. Somentec ist ein etablierter Softwareanbieter mit Schwerpunkt
    auf Abrechnungs-, Kundenmanagement- und Portallösungen für Energieversorger und
    Stadtwerke. Das Unternehmen mit Sitz in Langen beschäftigt rund 100
    Mitarbeitende und ist seit über zwei Jahrzehnten ein verlässlicher Partner für
    die Digitalisierung der Energiewirtschaft in Deutschland.

    Ronald Pfitzer, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH:

    "Mit Altamount hat die Somentec einen starken Partner an der Seite, der sowohl
    das notwendige technologische Know-how als auch die strategische Ausrichtung
    mitbringt, um die nächsten Entwicklungsschritte erfolgreich zu gestalten",
    erklärt Ronald Pfitzer, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH und
    bisheriger Sprecher der Geschäftsleitung der Somentec Software GmbH.

    Andreas Philippi, CEO der Altamount Software GmbH: "Mit Somentec gewinnen wir
    ein starkes Unternehmen, das perfekt zu unserer Strategie passt, in vertikal
    spezialisierten Märkten führende Softwarelösungen anzubieten. Die
    Energiewirtschaft steht vor tiefgreifenden Veränderungen - Digitalisierung,
    Dekarbonisierung und Dezentralisierung - und wir wollen gemeinsam mit Somentec
    unsere Kunden dabei unterstützen, diese Chancen erfolgreich zu nutzen. Wir
    heißen das Team herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Reise."

    Timm Overmans, Head of M&A der Altamount Software GmbH: "Der Einstieg in den
    Energiemarkt ist für uns ein bedeutender Meilenstein. Unser Ziel ist es, eine
    starke, vernetzte Unternehmensgruppe in diesem Bereich aufzubauen und mit
    unserer Cybersecurity-Kompetenz unseren Kunden möglichst viele Funktionen und
    Sicherheitsaspekte aus einer Hand anzubieten."

    Die Altamount Software GmbH ist eine Plattform der CHAPTERS Group AG und
    fokussiert sich auf den Aufbau einer Unternehmensgruppe von Softwareanbietern
    aus den Bereichen kritische Infrastruktur und Governance, Risk & Compliance
    (GRC). Durch die Vernetzung der Lösungen trägt Altamount dazu bei, Sicherheit,
    Effizienz und regulatorische Konformität in zentralen Bereichen der Wirtschaft
    zu stärken.

    Die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH sind ein kommunaler Energieversorger und
    Infrastrukturdienstleister mit Sitz in Schwäbisch Hall. Das Unternehmen bietet
    Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung sowie Telekommunikations- und
    Energiedienstleistungen für private, gewerbliche und kommunale Kunden. Mit einem
    klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation treiben die Stadtwerke die
    Energiewende in der Region aktiv voran und investieren in zukunftsfähige
    Lösungen für eine sichere, effiziente und umweltfreundliche Energieversorgung.
    Als Gesellschafterin der Somentec Software GmbH haben die Stadtwerke deren
    erfolgreiche Entwicklung über viele Jahre hinweg begleitet.

    Pressekontakt:

    Timm Overmans
    Head of M&A
    mailto:timm.overmans@altamount.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178891/6104020
    OTS: Altamount Software GmbH


