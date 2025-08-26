    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Illegale Vapes fluten den Markt - BVTE fordert schärfere Maßnahmen und bundesweites Meldeportal (FOTO)

    Berlin (ots) - Jüngste Berichte über umfangreiche Zollkontrollen in
    Nordrhein-Westfalen machen erneut deutlich, wie massiv und dreist der illegale
    Handel mit Einweg-E-Zigaretten ("Vapes") in Deutschland agiert. Der
    Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) begrüßt das
    Engagement der Zollbehörden, fordert jedoch angesichts der Sisyphosaufgabe, vor
    der sie stehen, schärfere Sanktionen inklusive der Untersagung der
    Gewerbeausübung für kriminelle Verkäufer sowie konkrete Maßnahmen wie die
    Einrichtung eines bundesweiten staatlichen Meldeportals.

    "Wenn Kontrolleinheiten mehrfach täglich denselben Kiosk aufsuchen und jedes Mal
    illegale Ware finden, ist klar: Die Kriminellen tanzen dem Staat auf der Nase
    herum", sagt BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke. "Solche Geschäfte müssen
    konsequent und dauerhaft geschlossen werden - sonst bleibt unser Rechtsstaat ein
    zahnloser Tiger."

    Die jüngsten Kontrollen zeigen beispielhaft, wie mit hoher krimineller Energie
    selbst aus Reisebüros und Getränkemärkten heraus der Markt mit unversteuerten
    und nicht zugelassenen Einweg-E-Zigaretten geflutet wird. Die Gefährdung der
    Verbraucherinnen und Verbraucher wird beim Verkauf dieser illegalen Produkte
    billigend in Kauf genommen. Auch Jugendschutzverstöße durch die Abgabe der Vapes
    an Minderjährige sind bei diesen Händlern die Regel und nicht die Ausnahme.

    Angesichts des immer dreisteren Vorgehens der organisierten Kriminalität und der
    beteiligten Händler fordert der BVTE von Politik, Justiz und Behörden ein
    entschlossenes Vorgehen gegen den illegalen Schwarzmarkt, mehr Ressourcen für
    Zoll und Marktüberwachung, schärfere Sanktionen und die Einrichtung eines von
    Bund und Ländern koordinierten Meldeportals für illegale Vapes.

    "Ein bundesweites staatliches Meldeportal, das Hinweise aus der Bevölkerung
    bündelt und den Vollzugsbehörden gezielt zugänglich macht, könnte einen
    wirksamen Beitrag zur Bekämpfung des illegalen Handels leisten", erklärt Mücke.
    In diesem Zusammenhang verweist er auf das vom BVTE initiierte Meldeportal
    http://www.vape-kontrolle.de , das bereits in Berlin und Hamburg zur Verfügung
    steht. Aufmerksame Bürgerinnen und Bürger können dort Hinweise auf illegale
    Vapes und Verstöße gegen den Jugendschutz direkt an die zuständigen Behörden in
    den beiden Städten melden.

    "Die Kontrollbehörden leisten Großartiges - aber aktuell schöpfen sie Wasser mit
    einem Sieb", fasst Mücke zusammen. "Wir brauchen koordinierte, bundesweit
    abgestimmte Maßnahmen zur Bekämpfung des Handels mit illegalen Vapes - und
    hierbei auch die Unterstützung aus der Bevölkerung."

    Quelle:

    Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ): "Zoll kämpft gegen E-Zigaretten: 'Hier
    ist nicht eine Legale bei'" , 22. August 2025.

    Ansprechpartner für Rückfragen:

    Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)
    Jan Mücke
    Hauptgeschäftsführer
    Georgenstraße 25
    10117 Berlin
    Tel. +49 30 88 66 36 - 123
    mailto:presse@bvte.de
    http://www.bvte.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/141532/6104022
    OTS: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse
    (BVTE)




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Illegale Vapes fluten den Markt - BVTE fordert schärfere Maßnahmen und bundesweites Meldeportal (FOTO) Jüngste Berichte über umfangreiche Zollkontrollen in Nordrhein-Westfalen machen erneut deutlich, wie massiv und dreist der illegale Handel mit Einweg-E-Zigaretten ("Vapes") in Deutschland agiert. Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger …