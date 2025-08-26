Illegale Vapes fluten den Markt - BVTE fordert schärfere Maßnahmen und bundesweites Meldeportal (FOTO)

Berlin (ots) - Jüngste Berichte über umfangreiche Zollkontrollen in

Nordrhein-Westfalen machen erneut deutlich, wie massiv und dreist der illegale

Handel mit Einweg-E-Zigaretten ("Vapes") in Deutschland agiert. Der

Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) begrüßt das

Engagement der Zollbehörden, fordert jedoch angesichts der Sisyphosaufgabe, vor

der sie stehen, schärfere Sanktionen inklusive der Untersagung der

Gewerbeausübung für kriminelle Verkäufer sowie konkrete Maßnahmen wie die

Einrichtung eines bundesweiten staatlichen Meldeportals.



"Wenn Kontrolleinheiten mehrfach täglich denselben Kiosk aufsuchen und jedes Mal

illegale Ware finden, ist klar: Die Kriminellen tanzen dem Staat auf der Nase

herum", sagt BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke. "Solche Geschäfte müssen

konsequent und dauerhaft geschlossen werden - sonst bleibt unser Rechtsstaat ein

zahnloser Tiger."





Die jüngsten Kontrollen zeigen beispielhaft, wie mit hoher krimineller Energie

selbst aus Reisebüros und Getränkemärkten heraus der Markt mit unversteuerten

und nicht zugelassenen Einweg-E-Zigaretten geflutet wird. Die Gefährdung der

Verbraucherinnen und Verbraucher wird beim Verkauf dieser illegalen Produkte

billigend in Kauf genommen. Auch Jugendschutzverstöße durch die Abgabe der Vapes

an Minderjährige sind bei diesen Händlern die Regel und nicht die Ausnahme.



Angesichts des immer dreisteren Vorgehens der organisierten Kriminalität und der

beteiligten Händler fordert der BVTE von Politik, Justiz und Behörden ein

entschlossenes Vorgehen gegen den illegalen Schwarzmarkt, mehr Ressourcen für

Zoll und Marktüberwachung, schärfere Sanktionen und die Einrichtung eines von

Bund und Ländern koordinierten Meldeportals für illegale Vapes.



"Ein bundesweites staatliches Meldeportal, das Hinweise aus der Bevölkerung

bündelt und den Vollzugsbehörden gezielt zugänglich macht, könnte einen

wirksamen Beitrag zur Bekämpfung des illegalen Handels leisten", erklärt Mücke.

In diesem Zusammenhang verweist er auf das vom BVTE initiierte Meldeportal

http://www.vape-kontrolle.de , das bereits in Berlin und Hamburg zur Verfügung

steht. Aufmerksame Bürgerinnen und Bürger können dort Hinweise auf illegale

Vapes und Verstöße gegen den Jugendschutz direkt an die zuständigen Behörden in

den beiden Städten melden.



"Die Kontrollbehörden leisten Großartiges - aber aktuell schöpfen sie Wasser mit

einem Sieb", fasst Mücke zusammen. "Wir brauchen koordinierte, bundesweit

abgestimmte Maßnahmen zur Bekämpfung des Handels mit illegalen Vapes - und

hierbei auch die Unterstützung aus der Bevölkerung."



Quelle:



Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ): "Zoll kämpft gegen E-Zigaretten: 'Hier

ist nicht eine Legale bei'" , 22. August 2025.



Ansprechpartner für Rückfragen:



Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)

Jan Mücke

Hauptgeschäftsführer

Georgenstraße 25

10117 Berlin

Tel. +49 30 88 66 36 - 123

mailto:presse@bvte.de

http://www.bvte.de



