Illegale Vapes fluten den Markt - BVTE fordert schärfere Maßnahmen und bundesweites Meldeportal (FOTO)
Berlin (ots) - Jüngste Berichte über umfangreiche Zollkontrollen in
Nordrhein-Westfalen machen erneut deutlich, wie massiv und dreist der illegale
Handel mit Einweg-E-Zigaretten ("Vapes") in Deutschland agiert. Der
Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) begrüßt das
Engagement der Zollbehörden, fordert jedoch angesichts der Sisyphosaufgabe, vor
der sie stehen, schärfere Sanktionen inklusive der Untersagung der
Gewerbeausübung für kriminelle Verkäufer sowie konkrete Maßnahmen wie die
Einrichtung eines bundesweiten staatlichen Meldeportals.
"Wenn Kontrolleinheiten mehrfach täglich denselben Kiosk aufsuchen und jedes Mal
illegale Ware finden, ist klar: Die Kriminellen tanzen dem Staat auf der Nase
herum", sagt BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke. "Solche Geschäfte müssen
konsequent und dauerhaft geschlossen werden - sonst bleibt unser Rechtsstaat ein
zahnloser Tiger."
Die jüngsten Kontrollen zeigen beispielhaft, wie mit hoher krimineller Energie
selbst aus Reisebüros und Getränkemärkten heraus der Markt mit unversteuerten
und nicht zugelassenen Einweg-E-Zigaretten geflutet wird. Die Gefährdung der
Verbraucherinnen und Verbraucher wird beim Verkauf dieser illegalen Produkte
billigend in Kauf genommen. Auch Jugendschutzverstöße durch die Abgabe der Vapes
an Minderjährige sind bei diesen Händlern die Regel und nicht die Ausnahme.
Angesichts des immer dreisteren Vorgehens der organisierten Kriminalität und der
beteiligten Händler fordert der BVTE von Politik, Justiz und Behörden ein
entschlossenes Vorgehen gegen den illegalen Schwarzmarkt, mehr Ressourcen für
Zoll und Marktüberwachung, schärfere Sanktionen und die Einrichtung eines von
Bund und Ländern koordinierten Meldeportals für illegale Vapes.
"Ein bundesweites staatliches Meldeportal, das Hinweise aus der Bevölkerung
bündelt und den Vollzugsbehörden gezielt zugänglich macht, könnte einen
wirksamen Beitrag zur Bekämpfung des illegalen Handels leisten", erklärt Mücke.
In diesem Zusammenhang verweist er auf das vom BVTE initiierte Meldeportal
http://www.vape-kontrolle.de , das bereits in Berlin und Hamburg zur Verfügung
steht. Aufmerksame Bürgerinnen und Bürger können dort Hinweise auf illegale
Vapes und Verstöße gegen den Jugendschutz direkt an die zuständigen Behörden in
den beiden Städten melden.
"Die Kontrollbehörden leisten Großartiges - aber aktuell schöpfen sie Wasser mit
einem Sieb", fasst Mücke zusammen. "Wir brauchen koordinierte, bundesweit
abgestimmte Maßnahmen zur Bekämpfung des Handels mit illegalen Vapes - und
hierbei auch die Unterstützung aus der Bevölkerung."
Quelle:
Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ): "Zoll kämpft gegen E-Zigaretten: 'Hier
ist nicht eine Legale bei'" , 22. August 2025.
Ansprechpartner für Rückfragen:
Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)
Jan Mücke
Hauptgeschäftsführer
Georgenstraße 25
10117 Berlin
Tel. +49 30 88 66 36 - 123
mailto:presse@bvte.de
http://www.bvte.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/141532/6104022
OTS: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse
(BVTE)
