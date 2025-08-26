Trotz Rekordzahlen: Chip-Hersteller-Aktie verliert an Wert

Trotz dieser positiven Überraschung reagierte die Börse zurückhaltend. Die Aktie verlor im regulären Handel 0,18 Prozent und gab nachbörslich um weitere 0,74 Prozent nach. Am Ende stand ein Schlusskurs von 50,71 US-Dollar.

Die Semtech Corporation hat im abgelaufenen Quartal erneut bewiesen, dass sie die Prognosen der Wall Street übertreffen kann. Das kalifornische Halbleiterunternehmen meldete einen Gewinn je Aktie von 0,41 US-Dollar, nachdem Analysten nur 0,4 US-Dollar erwartet hatten. Auch der Umsatz lag mit 257,6 Millionen US-Dollar leicht über den vorhergesagten 256,06 Millionen US-Dollar.

Starke Geschäftsentwicklung

Das Unternehmen verzeichnete einen Rekordumsatz, der um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegte. Die bereinigte Bruttomarge verbesserte sich auf 53,2 Prozent. Zudem gelang es, die Verschuldung deutlich zurückzufahren: Der Netto-Verschuldungsgrad sank von 8,8 auf 1,6. Der operative Cashflow stieg mit 44,4 Millionen US-Dollar um 60 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.

Prognose für das nächste Quartal

Mit Blick auf das kommende Quartal stellt Semtech einen Umsatz von rund 266 Millionen US-Dollar in Aussicht, wobei die Spanne zwischen 261 und 271 Millionen US-Dollar liegen soll. Das entspräche einem Plus von zwölf Prozent im Jahresvergleich. Wachstum erhofft sich das Management vor allem aus den Bereichen Rechenzentren, Industrie und Konsumelektronik. Strategische Initiativen wie die Einführung von CopperEdge sollen zusätzlich im vierten Quartal Impulse liefern.

CEO zeigt sich optimistisch

Konzernchef Hong Ho zeigte sich im Earnings Call zuversichtlich: "Wir sehen also, dass der Markt wirklich sehr optimistisch gestimmt ist." Zugleich betonte er die Ausrichtung auf Lösungen mit höherer Bandbreite und geringerem Stromverbrauch.

Analysten verweisen jedoch auf mögliche Belastungen. Störungen in den Lieferketten, eine drohende Marktsättigung in Kernsegmenten sowie makroökonomischer Druck durch Inflation könnten das Wachstum bremsen. Auch technologische Fortschritte von Wettbewerbern oder regulatorische Veränderungen bergen Risiken.

Blick auf die Konkurrenz

Auch die Mitbewerber spiegeln ein gemischtes Bild. Die Infineon-Aktie zeigte sich zuletzt volatil. Analysten rechnen dennoch mit einer Erholung, da das Unternehmen seine Investitionen in innovative Technologien fortsetzt.

ASML präsentierte mit 8,94 Milliarden US-Dollar Umsatz eine starke Bilanz und erhöhte seine Quartalsdividende. Gleichzeitig sorgten Verkäufe großer Investoren wie Credit Agricole und Ameriprise für Druck auf den Kurs – ein Signal, das den Markt verunsichern könnte.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion