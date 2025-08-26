Commerzbank Aktie crasht -5,02 % - 26.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Commerzbank Aktie. Mit einer Performance von -5,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Commerzbank in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +35,59 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,17 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Commerzbank +128,04 % gewonnen.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,58 % 1 Monat +18,17 % 3 Monate +35,59 % 1 Jahr +172,73 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Herabstufung der Commerzbank-Aktie durch Analysten, den starken Kursanstieg aufgrund von Übernahmefantasien, die Volatilität im Zusammenhang mit einem möglichen Aktientausch mit UniCredit und Spekulationen über einen Kursrücksetzer. Ein Analyst sieht ein Kursziel von 39 Euro, was auf eine positive Bewertung trotz hoher Risiken hinweist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,69 Mrd. wert.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.