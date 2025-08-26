    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank

    Deutsche Bank Aktie heute im Minus - 26.08.2025

    Am 26.08.2025 ist die Deutsche Bank Aktie, bisher, um -2,15 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Bank Aktie.

    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Die Deutsche Bank ist ein führendes Finanzinstitut mit Schwerpunkt auf Investmentbanking und Vermögensverwaltung. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und konkurriert mit Banken wie UBS und HSBC. Ihre globale Vernetzung und europäische Präsenz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Deutsche Bank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.08.2025

    Die Deutsche Bank Aktie notiert aktuell bei 31,13 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,15 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,69  entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Deutsche Bank in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +30,71 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Bank Aktie damit um +0,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,47 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Bank +91,97 % gewonnen.

    Deutsche Bank Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,97 %
    1 Monat +10,47 %
    3 Monate +30,71 %
    1 Jahr +115,95 %

    Informationen zur Deutsche Bank Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 60,58 Mrd. wert.

    Deutsche Bank Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:DE0005140008WKN:514000



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
