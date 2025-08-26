Atos - Aktie erlebt Kurseinbruch -7,91 % - 26.08.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Atos-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +28,53 % zu Buche.

Am heutigen Handelstag musste die Atos Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,91 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Atos Aktie damit um +26,64 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +72,82 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Atos auf +34,16 %.

Atos Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +26,64 % 1 Monat +72,82 % 3 Monate +28,53 % 1 Jahr +801.790,69 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Atos Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Atos Aktie um mögliche kurzfristige Kursdämpfer bei 55 Euro, Gewinnmitnahmen aufgrund der starken Kurssteigerung und die bisherige Unterbewertung der Aktie. Ein Kursziel von 53,17 Euro wird in Betracht gezogen, während langfristiger Erfolg von der Rückkehr in die Gewinnzone und einer soliden Auftragslage abhängt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Atos eingestellt.

Informationen zur Atos Aktie

Es gibt 19 Mio. Atos Aktien. Damit ist das Unternehmen 862,69 Mio. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Atos Aktie jetzt kaufen?

Ob die Atos Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Atos Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.